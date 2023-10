« J’ai tout quitté pour l’Algérie », l’aventurier Ben Blake explore le pays à deux roues

1.6 million de touristes ont visité l’Algérie pendant la précédente saison estivale, un chiffre qui reste loin des objectifs attendus, mais qui témoigne de l’évolution du secteur touristique. Rappelons, le pays attire de plus en plus de touristes qui sont à la recherche d’une aventure hors du commun.

C’est le cas de Ben Blake qui a eu l’occasion d’explorer les paysages de l’Algérie et de faire connaissance de son histoire, ses traditions et sa culture. Et qui n’a pas hésité à faire de son voyage l’objet d’une série de vidéos YouTube, diffusée par le média français, spécialisé dans les essais motos et scooters, Motor live.

Qui est Ben Blake, le roi du road trip à moto ?

Suite à une première carrière, de plus de 15 ans, consacrés corps et âmes à la musique, le Français Ben Blake a décidé de tout quitter et de marquer son entrée dans le monde du Road trip. Il filme ses aventures dans l’hexagone et à travers le monde, pour motor live, depuis déjà six ans.

Ses vidéos, dont les images et la narration particulièrement travaillées, attirent des amateurs et des passionnés du voyage qui sont curieux de découvrir sa vision très personnelle du voyage à moto et des rencontres inopinées. Aujourd’hui, il est réputé pour être le roi du road trip à moto.

« J’ai tout quitté pour l’Algérie » : du road trip au documentaire !

Ce passionné des aventures à moto a décidé d’organiser son voyage en Algérie. Et ce, suite à une invitation qu’il a reçue de la part de Mounir, un autre adepte de la moto à Alger. Son hésitation à accepter cette invitation ne l’a pas empêché à se rendre au consulat d’Algérie pour obtenir son visa.

Grâce à un documentaire, composé de deux parties, de 50 minutes chacune, qui est loin d’être un simple récit, Ben Blake fait part d’un voyage époustouflant dans ce pays, où tout le monde dit qu’il ne faut pas y aller… Ce documentaire offre un regard inédit et réel sur l’Algérie, à commencer des contraintes administratives auxquelles le motard a fait face dès son entrée dans le pays, jusqu’à la découverte de l’accueil de son peuple, la richesse de sa culture et sa cuisine exquise.

Équipé de sa Suzuki V-Strom, le roi du road trip à moto, Ben Blake, a donc exploré plusieurs régions de l’Algérie, ses majestueuses montagnes, ses plages pittoresques et ses étendues de sables dorés.

