« J’ai la phobie de l’eau » : Yacine, Algérien de 29 ans, saute dans la Seine pour sauver une vie

Vendredi soir, près du Pont-Neuf à Paris, Yacine, un Algérien de 29 ans, s’est illustré par un acte de courage inattendu. Alors qu’il se promenait tranquillement au bord de la Seine avec un ami, sa soirée a basculé en quelques instants : n’écoutant que son instinct, il s’est jeté à l’eau pour secourir un inconnu qui venait de tomber dans le fleuve.

Vendredi soir, alors que la nuit tombait sur Paris, Yacine et Moussa profitaient de l’ambiance pour se prendre en photo avec la tour Eiffel en arrière-plan. À seulement une vingtaine de mètres d’eux, se trouvait Moussa, assis sur la barrière au bord de l’eau, également accompagné.

L’instant de calme s’est viré au drame : Moussa, vêtu de noir, a subitement perdu connaissance et basculé à la renverse dans la Seine. Témoin de la chute, Yacine a réagi immédiatement : « Là, je n’ai pas hésité« , a-t-il déclaré.

Il se jette dans la Seine pour sauver un inconnu de la noyade

De retour sur les lieux de sauvetage, Yacine raconte avoir descendu en urgence l’échelle menant au niveau de la Seine, là où Moussa venait de tomber. Sous les flashs des téléphones des passants qui ont assisté à la scène, il a d’abord tenté de retenir l’homme tombé à l’eau : « pendant sept, huit minutes, j’ai eu du mal à le maintenir parce que c’est un mec costaud !« .

Conscient de ne pas pouvoir tenir ainsi très longtemps, Yacine, malgré ses difficultés à nager, a pris une décision radicale : plonger. Pendant ce temps, son ami Nassim, qui l’a vu crier « appelez les pompiers« , les a immédiatement alertés.

Durant les quinze longues minutes qui ont précédé l’arrivée des secours, Yacine a maintenu Moussa sur son dos, épuisé. Les pompiers, arrivés en bateau, ont finalement secouru les deux hommes, Yacine étant à bout de ses forces.

Une phobie de l’eau

Alors que Yacine exprime sa joie : « Ce mec, Dieu merci, il est sauvé« , son ami s’étonne encore que Yacine, qui a pourtant la phobie de l’eau pendant l’enfance, ait été le seul à intervenir.

L’acte héroïque de cet employé de la restauration n’a cependant pas été sans conséquences. Transporté à l’hôpital Cochin, sous le choc et à peine conscient et fiévreux, Yacine souffre toujours de fatigue et d’ecchymoses aux bras. Finalement, Yacine, sans-papiers arrivé d’Algérie il y a un an et demi, donne un sens à son geste : « J’espère que ça peut montrer que nous, les sans-papiers, on est des personnes bien ». Il affirme que sa conscience lui interdit d’abandonner quiconque en danger, quel que soit son statut.

