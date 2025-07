« J’ai hâte de visiter l’Algérie » : le styliste libanais Elie Saab veut bientôt découvrir le pays

Le renommé styliste libanais, Elie Saab, figure emblématique des podiums internationaux, a récemment exprimé son vif désir de visiter l’Algérie. Il envisage d’y passer quelques jours, un séjour qu’il attend avec impatience.

Intervenant dans un entretien accordé à Fashion News Arabia, le styliste de renommée internationale a partagé son coup de cœur pour le peuple algérien et pour cette destination. Il se dit prêt à se rendre dans le pays pour apprécier sa beauté et ses paysages.

L’Algérie est de plus en plus prisée par des personnalités internationales. Le pays gagne progressivement en popularité et s’efforce de sortir de l’ombre pour s’ouvrir davantage aux visiteurs du monde entier.

Le célèbre styliste libanais Elie Saab, séduit par l’Algérie

C’est lors d’une interview sur la chaîne YouTube de Fashion News Arabia que le styliste libanais, dont les créations sont très plébiscitées sur les tapis rouges, a partagé son coup de cœur pour l’Algérie et son peuple : « J’ai une nostalgie particulière pour l’Algérie« .

Cette volonté de voyage de la part d’Elie Saab s’inscrit dans un attachement qu’il a déjà manifesté envers le pays. Le styliste a notamment exprimé son affection envers le peuple algérien. Au-delà des rencontres humaines, il est également attiré par la nature et les paysages du pays qu’il trouve étonnamment similaire à son pays natal, le Liban.

« Cela fait un certain temps que j’envisage de m’y rendre et d’y passer une dizaine de jours. Avant tout, j’apprécie énormément le peuple algérien, et je trouve que le pays, avec sa nature, ressemble beaucoup au Liban« , déclare le créateur de mode.

Elie Saab, le génie de tous les grands mariages

Le mariage de Celio Saab, deuxième fils du couturier, a enflammé les réseaux sociaux et la presse internationale les 16, 17 et 18 juillet. Cet événement somptueux a été marqué par trois jours de festivités grandioses et une abondance de créations d’Elie Saab, confirmant le statut du styliste comme une figure de la mode mondiale.

Elie Saab, véritable icône dans le monde arabe et au-delà, est admiré non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour son ascension fulgurante et la reconnaissance planétaire de sa marque. Sa famille est perçue comme une sorte de royauté, et chaque événement la concernant génère un intérêt considérable.

Un tel séjour d’Elie Saab en Algérie pourrait non seulement être l’occasion pour lui de découvrir le pays sous un nouvel angle, mais aussi de renforcer les liens culturels entre l’Algérie et le Liban.

