“J’ai hâte de retourner en Algérie”, Stéphane Rotenberg

Il y a quelques jours, l’animateur français Stéphane Rotenberg et visage emblématique de l’émission culinaire Top Chef, mais aussi de la fameuse Pékin Express a semé le doute, entre les fans de cette émission d’aventure, au sujet de la prochaine édition de cette dernière.

En effet, dans une vidéo, mise en ligne sur son compte Instagram, l’animateur français a lancé, à sa communauté sur les réseaux sociaux, le défi de deviner : “est-ce que vous arrivez à voir où je suis, dans quelle ville ? Pays merveilleux, ville extraordinaire. C’est une découverte pour moi“.

Stéphane Rotenberg raconte son séjour en Algérie

L’animateur vedette de Pékin Express, en l’occurrence Stéphane Rotenberg, a fait savoir qu’il vient dans le pays “pour un projet“, sans dévoiler davantage sur ce dernier, laissant le doute et le suspense planer sur la saison 2025 de l’émission d’aventure de M6. Le moins que l’on puisse dire, cette devinette a provoqué une vague de spéculation et d’excitations, parmi les fans de la course aux sacs à dos rouges.

Par ailleurs, dans une nouvelle vidéo mise en ligne, l’animateur répond à sa devinette pour expliquer qu’il était en voyage à Alger. “« Il y a une dizaine de jours, j’ai posté une vidéo et je vous demandais de deviner où j’étais. Ce n’était pas évident, car il y avait très peu d’indices derrière moi, et pourtant, vous avez été factuellement des milliers à trouver factuellement où j’étais, non seulement la ville où j’étais, mais également l’endroit précis où j’ai tourné la vidéo. ” précise-t-il.

“J’étais à Alger, j’étais formidablement bien accueilli et j’ai merveilleusement mangé et j’ai hâte d’y retourner” a raconté Stéphane à propos de son séjour dans la capitale algérienne. En revanche, les fans de l’émission Pékin Express ont été déçus de constater que l’animateur n’a dévoilé aucun détail de plus sur son mystérieux projet en Algérie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stéphane Rotenberg (@stephanerotenbergofficiel)

