Parmi les voix algériennes qui se distinguent sur la scène internationale, figure la talentueuse chanteuse Samira Brahmia, qui s’est fait connaître, notamment grâce à sa participation à la fameuse émission The Voice France. Un parcours exceptionnel qui relie entre jazz, Rai et pop.

D’ailleurs, dans une nouvelle vidéo de l’émission web « Tonton du Bled », de Liik, l’artiste algérienne s’est confiée sur sa musique et ses débuts et ses inspirations.

« Je me sens de plus en plus attirée par mes origines », Samira Brahmia

Auteure-compositrice, interprète et actrice, cette artiste aux multiples casquettes se distingue par une musique qui mêle influences pop rock, Chaabi, traditions celtiques ou encore des instruments du grand sud algérien. Dans l’interview de Liik, Samira se dit attirée de plus en plus par ses origines algériennes.

En effet, à travers sa musique, elle souhaite raconter et montrer la vraie Algérie. D’ailleurs, Samira Brahmia a déclaré qu’elle est très attirée par le Rai, l’arabo-andalou, mais aussi par la musique africaine en général. Par ailleurs, à propos des artistes qui inspirent et qui ont bercé la talentueuse chanteuse, Samira cite Ella Fitzgerald, Joni Mitchell, Cheikha Rimiti, Belaoui Houari, Fadéla Dzeiria … « L’Algérie est la croisée des chemins de pleines de cultures et je ne veux pas m’enfermer » a déclaré Samira Brahmia, avant d’ajouter « l’Algérie, pour moi, est mon inspiration« .

Samira Brahmia fait vibrer le canal 93 de Bobigny

Début de ce mois de mars, le Canal 93 de Bobigny a été le théâtre d’une soirée inoubliable, animée par l’artiste franco-algérienne Samira Brahmia, mais aussi par la chorale des femmes « Mama », qu’elle a accompagné au cours de cette soirée musicale.

Sous les feux des projecteurs, la virtuose musique algérienne a embarqué le public dans un voyage à travers les souvenirs, les rêves et une nostalgie envoutante. Dotée d’un talent indéniable, Samira Brahmi a séduit son public par son charisme et son authenticité.

D’ailleurs, en cette occasion, l’artiste algérienne a proposé une sélection de chansons, empreintes de poésie et des émotions. Une musique qui captive les auditeurs et les transportent dans un univers sentimental.

