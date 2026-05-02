« J’ai commis des erreurs par le passé »… Le mea-culpa de Yacine Adli

Le milieu de terrain franco-algérien, évoluant désormais au sein du club saoudien d’Al-Shabab, est revenu lors d’un entretien accordé à SporTeam sur ses déclarations passées concernant son avenir international. Entre regrets affichés et main tendue à la sélection algérienne, le joueur tente de clarifier sa position.

Longtemps resté ferme sur sa volonté de représenter l’équipe de France, Yacine Adli semble aujourd’hui avoir révisé son jugement. Le joueur de 25 ans a qualifié d’« erreur » sa célèbre sortie médiatique où il affirmait vouloir jouer au « plus haut niveau », une expression qui avait été interprétée par le public algérien comme un manque de considération envers les Fennecs.

« J’ai commis des erreurs par le passé, et je n’ai probablement pas bien choisi mes mots, mais je ne suis pas quelqu’un d’arrogant », a-t-il déclaré.

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L’ancien joueur de l’AC Milan explique que ses propos de l’époque découlaient de son parcours de formation dans les sélections de jeunes françaises, où son ambition était alors d’atteindre l’élite européenne, sans intention de dénigrer ses origines.

Belmadi, Petkovic… Les dessous d’un dialogue de longue date

Pour étayer ses dires, Adli a révélé les coulisses de ses échanges avec les sélectionneurs successifs de l’Algérie :

Djamel Belmadi : Le joueur confirme avoir été contacté en 2022. Il affirme avoir été honnête avec l’ancien sélectionneur, précisant qu’il souhaitait d’abord s’imposer en club à Milan avant de s’engager sur la scène internationale.

: Le joueur confirme avoir été contacté en 2022. Il affirme avoir été honnête avec l’ancien sélectionneur, précisant qu’il souhaitait d’abord s’imposer en club à Milan avant de s’engager sur la scène internationale. Vladimir Petkovic : Adli a récemment échangé avec l’actuel entraîneur des Verts, qu’il a bien connu lors de son passage aux Girondins de Bordeaux.

Yacine Adli : Un retour chez les Verts est-il encore possible ?

Malgré ce changement de posture, le joueur reconnaît avoir subi une forte pression et des critiques virulentes de la part des supporters. S’il se dit aujourd’hui « prêt » et affirme que porter le maillot algérien serait pour lui une immense fierté, il laisse le dernier mot aux instances sportives : « La décision appartient désormais à la Fédération et au sélectionneur. »

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Toutefois, l’accueil de cette sortie médiatique reste mitigé. Si le joueur multiplie les signes d’apaisement, certaines sources proches de la Fédération Algérienne de Football (FAF) indiquent que le dossier pourrait être considéré comme clos, compte tenu de ses refus passés et de l’évolution actuelle du projet sportif national.