« J’ai beaucoup appris », les déclarations de Guadriola sur le départ de Mahrez

Attendu en conférence de presse pour se livrer sur le départ de Riyad Mahrez, le technicien catalan, Pep Guardiola, a commenté le départ du prodige algérien. En effet, l’entraîneur de Manchester City, désormais ex-club de Riyad Mahrez après sa signature pour le club d’Al-Ahli, a répondu aux questions des journalistes concernant le départ de Riyad Mahrez.

Tout d’abord, Guardiola a dit, « On avait une relation spéciale. Un respect incroyable. Riyad est l’un des joueurs qui aiment le plus le football que j’ai vu de ma vie. Il aurait pu jouer un jour, puis le lendemain aussi. Une qualité technique et des dribbles incroyables », explique-t-il à la presse.

Pep Guardiola on Riyad Mahrez: “He is one of the guys in my career who I saw who enjoyed the most – he would play today, tomorrow. Incredible skills and technical ability. I enjoyed as a manager to be with him. I had a special relationship with him.” pic.twitter.com/SDsMqpM14K

— City Report (@cityreport_) July 29, 2023