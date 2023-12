Placé sous mandat de dépôt à la prison de Koléa depuis le 15 novembre dernier, l’ancien animateur de Berbère Télévision, Mohand Taferka, voit son état de santé se dégrader de jour en jour. L’avocate, Maître Alili Yamina, exige sa libération « avant qu’il ne soit trop tard ».

Le 15 novembre dernier, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a ordonné de placer Barache Mohand Akli (Alias Mohand Tagerka) sous mandat de dépôt. Depuis, le président de l’association Taferka de Montreuil (Paris, France) est emprisonné au centre pénitentiaire de Koléa.

En outre, son audition devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed, initialement programmée pour le 6 décembre 2023, a été renvoyé à la date du 12 décembre 2023. C’est dans ces conditions que Me Y. Alili et Me S. Agoune sont allées lui rendre visite pour s’enquérir de son état de santé.

Maître Alili : « Nous exigeons sa libération immédiate, avant qu’il ne soit trop tard »

Sur un post qu’elle a publié sur sa page Facebook et dans lequel elle rend compte de sa visite à Mohand Taferka, Me Alili Yamina décrit un homme au visage souriant, au corps maigre et qui marche à pas très lents, appuyé sur sa canne.

Cependant, malgré les conditions difficiles qu’il traverse, le militant associatif garde toujours le moral. Ainsi, en parlant de l’entretien qu’elle a eu avec lui, Me Alili évoque « des paroles sages, qui contiennent du chagrin, du courage, de la patience face à son état, et un grand espoir d’un avenir meilleur ».

Toutefois, Mohand Taferka est aujourd’hui un homme âgé de 75 ans qui a des problèmes santé, comme il le fera savoir à l’avocate. Lorsque celle-ci lui a posé des questions sur son état de santé, voici la réponse qu’il lui a faite : « Ma fille, je n’ai plus de muscles… J’ai 5 maladies chroniques. N’oubliez pas que j’ai 75 ans… »

Ce sont là des paroles qui s’apparentent à un cri de détresse. C’est pourquoi Me Alili, craignant le pire, appelle à la libération immédiate du détenu. « Nous exigeons et nous insistons pour qu’il soit libéré immédiatement, avant qu’il ne soit trop tard », a-t-elle conclu son post.