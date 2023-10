«J’ai 35 ans, je suis né ici et je joue dans un grand championnat, pas au Qatar», Slimani

Le premier rendez-vous en amical pour l’équipe d’Algérie a été un succès rassurant pour les supporters algériens. Signant une victoire nette sur le score de 5-1 face à l’équipe du Cap-Vert, la sélection algérienne de football enchaîne les bons résultats à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations.

Néanmoins, sur la toile, les internautes ont signalé une « bavure » qui a, pour certains, entaché la belle victoire des Fennecs.

Alors que la rencontre touchait à sa fin, une scène a capté l’attention des téléspectateurs et du public du stade Hamlaoui à Constantine. Bénéficiant d’un penalty, deux joueurs de l’équipe d’Algérie se sont querellés pour transformer la sentence.

À l’origine du penalty, l’attaquant Said Benrahma s’est estimé en bonne position pour le tirer. Or, la demande de l’attaquant de West Ham a été refusé et le joueur a contraint de céder le ballon à Islam Slimani. Une scène qui a enflammé les réseaux sociaux.

Querelle avec Benrahma sur le penalty : Slimani explique tout !

Invité à commenter la scène de l’escarmouche avec Benrahma, Islam Slimani a dit, « Ce n’est rien. Dans toutes les équipes du monde, il y a des joueurs désignés pour tirer les penalties. Ici, il y a Riyad Mahrez en premier, après lui, c’est moi qui suis désigné pour tirer le penalty », indique-t-il à la presse algérienne.

L’attaquant du club brésilien de Coritiba a monté le ton pour s’expliquer, « Quand Mahrez n’est pas sur le terrain, c’est automatique moi qui tire. Or, il y a des gens qui aiment la polémique, car il s’agit d’Islam Slimani, né en Algérie », ajoute-t-il.

Agacé des différentes histoires, des « foudres » des médias et des critiques, Slimani a précisé, « Il faut qu’ils me respectent. Je ne pense pas qu’ils auraient réservé le même traitement à un autre joueur qui a 96 sélections et qui est le buteur historique de l’équipe d’Algérie. Mais quand c’est Slimani, né en Algérie, ils n’hésitent pas à dire tout et n’importe quoi », dit-il.

Par ailleurs, enchaînant sa plaidoirie, Slimani a ajouté, « J’ai 35 ans, et je n’ai pas opté pour le championnat du Qatar à titre d’exemple. Je joue au Brésil. Je suis un ancien du championnat national. J’ai porté les couleurs du club de Aïn Benian. Telle est la raison pour laquelle on me reproche tout est n’importe quoi », explique-t-il.

شاهدوا .. اسلام سليماني ينتفض بقوة أمام الصحافيين بعد حادثة ضربة الجزاء مع سعيد بن رحمة .. « ما يحبونيش لأني زايد في دزاير … »!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rYVIEa8I5o — Dz News TV ديزاد نيوز (@dznews_tv) October 12, 2023

De son côté, l’attaquant algérien, Said Benrahma a posté une photo, en compagnie d’Islam Slimani, sur son compte Instagram avec l’inscription « Légende ». Fin de la polémique pour Benrahma…