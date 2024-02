« J’adorerais, je rêve d’aller en Algérie », l’animateur français Laurent Ruquier

Voyager en Algérie et découvrir ses multiples paysages et sa culture fait partie de la liste des attractions à faire en 2024, suggérées par le magazine National Geographic. D’ailleurs, de plus en plus d’étrangers montrent de l’intérêt à se rendre dans le pays pour tenter une aventure inédite.

Des globes trotteurs, journalistes, photographes sont venus de plusieurs pays pour apprécier l’Algérie, son histoire, ses paysages et sa culture.

Laurent Ruquier « rêve » de voyager en Algérie

D’ailleurs, parmi les célébrités françaises qui ont fait part de leur souhait de se rendre en Algérie, l’animateur radio et de télévision Laurent Ruquier. En effet, lors de son émission « Les Grosses Têtes » diffusée sur RTL, Laurent Ruquier a affirmé qu’il « rêve d’aller un jour en Algérie ».

Si l’animateur a fait une telle déclaration, c’est pour répondre à l’un des invités de l’émission du 3 janvier dernier, qui vient aussi du pays. Dans ce sillage, il déclare » Je rêve et j’adorerais aller un jour en Algérie » et ajoute » ça serait super de faire une délocalisation là-bas ».

Laurent Ruquier ne s’arrête pas là, mais avance « si Les Grosses Têtes pouvaient aller un jour en Algérie, ça serait formidable », a-t-il annoncé sur les ondes de RTL. Rappelons, Laurent Ruquier n’est pas le seul à exprimer son envie de visiter l’Algérie.

Dans son émission, @ruquierofficiel fait part de son envie de voyager vers l'Algérie à un de ses auditeurs.

ASL Airlines à l'écoute de l'émission du 3 janvier invite toute l'équipe @GrossesTetesRTL sur un de ses vols vers l'Algérie cette année.https://t.co/QYgAItKA1T — ASL Airlines France (@ASLAirlinesFr) January 4, 2024

Dernièrement, le grand reporter du Figaro et conférencier Georges Malbrunot a fait une vidéo, dans laquelle il annonce son prochain voyage dans le pays en compagnie de l’écrivain et animateur spécialisé dans l’histoire, en l’occurrence Franck Ferrand. Leur voyage en Algérie est prévu pour ce mois de février 2024 et les deux animateurs promettent un séjour plein de découvertes.

