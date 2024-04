JACADI Paris et SKS BEAUTY produiront des vêtements de luxe pour enfants en Algérie

JACADI Paris, la marque française prestigieuse de vêtements pour enfants, a récemment confirmé sa première commande avec l’entreprise Tayal, située à Mostaghanem. Cette commande, réalisée via son partenaire algérien, la société SKS BEAUTY, concerne la fabrication de quelques modèles de la collection 2024 de JACADI Paris. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme gouvernemental encourageant les entreprises textiles à produire localement.

JACADI Paris et SKS BEAUTY: Un Partenariat Stratégique

L’ambition de JACADI Paris, en collaboration avec la société SKS BEAUTY, est de produire une partie de ses collections en Algérie. Cela répond non seulement aux besoins du marché algérien mais vise également, à plus long terme, l’exportation et la distribution dans ses 320 magasins à travers le monde.

Première Livraison et Expansion du Réseau de Vente

Les premières pièces de la collection seront livrées fin avril par Tayal, en présence d’une délégation de JACADI Paris, soulignant l’importance de cette collaboration. SKS BEAUTY, franchisé exclusif de JACADI Paris en Algérie depuis 2021, a déjà établi deux magasins à Alger et prévoit d’ouvrir deux nouveaux points de vente d’ici 2025. Le site web jacadi.dz permet aux clients de passer commande et de bénéficier d’une livraison sur tout le territoire national.

JACADI Paris: Un Modèle pour la Mode de Luxe en Algérie

JACADI Paris se positionne comme la première marque de prêt-à-porter de prestige à produire en Algérie, ce qui pourrait inciter d’autres marques de renom à suivre son exemple. Cette démarche illustre l’engagement de JACADI Paris envers l’innovation et le développement économique local.