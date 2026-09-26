« Dès cette semaine » : L’usine JAC entame les livraisons de ses premiers véhicules

Le paysage automobile algérien franchit une étape importante dans l’Ouest du pays. L’unité d’assemblage JAC-Emin Auto, localisée dans la wilaya d’Aïn Témouchent, entre dans sa phase opérationnelle.

Après une dizaine de jours d’activité sur ses lignes de montage, l’usine s’apprête à effectuer ses premières livraisons à ses clients dans les jours à venir.

Un redémarrage appuyé par le déblocage des stocks

Cette concrétisation industrielle fait suite au dédouanement progressif d’un stock de pièces importées et conservées jusqu’alors sous contrôle douanier.

Ce volume d’approvisionnement permettra d’assurer l’assemblage d’environ 3 500 unités. Actuellement fixée à 60 camions par jour, la cadence de production devrait atteindre à terme entre 80 et 90 véhicules quotidiens.

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Sur le plan technique, les opérations mobilisent des équipes mixtes d’opérateurs locaux et d’experts chinois mis à disposition par le constructeur asiatique. Plus de 400 éléments distincts sont ajustés sur chaque véhicule.

La gamme prévue comptera 15 déclinaisons différentes, incluant des utilitaires et des véhicules de transport collectif. Le modèle léger 1040 S ouvre le bal des sorties d’usine, décliné sous plusieurs configurations (châssis nu, frigo, benne et conteneur).

Objectifs d’intégration et perspectives à l’export

Représentant un investissement privé de 8 milliards de dinars, l’infrastructure s’étend sur une superficie de 33 hectares.

Le plan de développement du projet vise, à terme, un volume de fabrication de 100 000 véhicules par an, dont 40 % destinés aux marchés étrangers, l’Algérie devant servir de plateforme d’exportation pour l’Afrique.

L’ambition repose également sur un renforcement progressif de la fabrication locale, avec un taux d’intégration visé supérieur à 30 %.

Dans cette optique, le projet prévoit d’abord l’implantation d’une unité dédiée à la fabrication locale de motorisations, avec une capacité initiale de 40 000 moteurs par an.

Par la suite, le complexe s’enrichira d’ateliers spécialisés dans le soudage, l’emboutissage des cabines et la peinture afin de basculer vers le mode CKD.

Enfin, ce déploiement industriel permettra de porter progressivement les effectifs à 1 700 employés à terme, marquant une hausse significative par rapport aux 380 postes directs créés lors du lancement.

Une offre diversifiée pour le marché local

Acteur historique du secteur utilitaire en Algérie, le concessionnaire Emin Auto s’appuie sur le transfert de technologie garanti par la maison-mère chinoise pour pérenniser son installation.

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Outre la gamme de camions légers et moyens (de 1 à 5 tonnes) proposée dans une fourchette de prix s’étalant de 1,579 à 5,334 millions de dinars, l’offre globale prévoit également une gamme de transport de personnes allant du minibus au bus de grande capacité.