Ivresse publique et insultes dans le tramway : 2 individus arrêtés (vidéo)

Deux hommes ont été interpellés à Alger après la diffusion d’une séquence vidéo les montrant en train de consommer de l’alcool à bord du tramway. Les faits relèvent, selon la police, de l’ivresse publique et manifeste, aggravée par des propos injurieux tenus devant les autres voyageurs. Par ailleurs, les deux mis en cause ont depuis été déférés devant la justice.

L’opération a été menée par la Sûreté urbaine de Faïzi (Commune de Bordj El-Kiffan), rattachée à la sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida. Dans un communiqué rendu public ce lundi, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger précisent que les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida. Ceci s’est fait à l’issue d’un dossier de procédure pénale.

Une vidéo tournée dans un bus d’Alger déclenche l’enquête

Tout est parti d’images relayées sur les plateformes numériques. On y voit deux individus boire ouvertement de l’alcool à l’intérieur d’un véhicule de transport public. Ils ne se soucient pas de la présence des passagers. De plus, la bande-son de l’enregistrement laisse entendre un vocabulaire particulièrement grossier.

La circulation de cette séquence a suffi pour que les policiers s’en saisissent et ouvrent les investigations nécessaires. Ce mode opératoire, où un contenu partagé en ligne sert de point de départ à une procédure judiciaire, s’est imposé ces dernières années comme une routine pour les services de sécurité. Par exemple, à Blida, des images virales d’une agression dans une station de bus avaient déjà conduit à une arrestation rapide.

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Ivresse publique et insultes, deux qualifications retenues

Deux chefs d’accusation apparaissent dans le dossier transmis au parquet. Le premier concerne l’état d’ébriété manifeste dans un lieu accessible au public, infraction prévue par le code pénal algérien. Le second porte sur les insultes publiques proférées à l’intérieur du véhicule.

Ce n’est pas la première fois que la justice algérienne est saisie pour des propos injurieux diffusés en ligne. À Chlef, en septembre dernier, deux personnes avaient été arrêtées après un direct sur les réseaux sociaux. Durant ce direct, elles s’en prenaient verbalement aux forces de sécurité.

La sécurité dans les transports publics sous surveillance renforcée

Les incidents survenant à bord des bus et des trains occupent une place croissante dans l’actualité judiciaire. Les usagers, équipés de téléphones, documentent désormais eux-mêmes les écarts de conduite. Un geste déplacé ou une altercation peut se retrouver en quelques heures sous les yeux de milliers d’internautes, puis sur le bureau d’un enquêteur.

Plusieurs affaires l’ont démontré. Un homme avait notamment été interpellé après qu’une vidéo de harcèlement envers une passagère eut circulé massivement. Le signalement citoyen fonctionne désormais comme un véritable auxiliaire de l’enquête.

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