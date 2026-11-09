Coopération militaire algéro-italienne : Le patrouilleur italien ITS Bettica P-492 accoste à Djen Djen

Un bâtiment de guerre italien est amarré depuis hier aux quais du port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel. Le patrouilleur de haute mer ITS Bettica P-492, unité de la marine militaire italienne, y restera cinq jours.

Cette escale, annoncée par le ministère de la Défense nationale (MDN), doit déboucher sur une manœuvre navale commune baptisée « Medex-I-26 », menée aux côtés des forces navales algériennes. L’arrivée du navire s’inscrit dans le programme de coopération militaire établi entre Alger et Rome.

L’escale du patrouilleur italien à Djen Djen ouvre cinq jours d’activités

Le port de Djen Djen a donc servi de point d’ancrage à cette unité italienne. Cinq journées durant, l’équipage multipliera les activités prévues au programme bilatéral, avant la phase en mer. L’infrastructure jijelienne, habituée aux gros tonnages commerciaux, se retrouve ainsi sous les projecteurs militaires.

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À peine accosté, le commandant de l’ITS Bettica s’est rendu, accompagné d’une délégation, auprès du Commandant de la Façade maritime Est, structure rattachée à la 5e Région militaire. Les discussions ont porté sur les pistes susceptibles de densifier le partenariat entre les deux institutions navales.

L’échange d’expertises figurait au cœur de ces entretiens. Chaque partie dispose d’une lecture propre des menaces maritimes, et le partage de ces retours d’expérience constitue l’un des bénéfices attendus de ce type de rencontre.

L’exercice Medex-I-26 vise l’interopérabilité des deux marines

La manœuvre « Medex-I-26 » représente le temps fort de cette séquence. Selon le département de la Défense, elle doit élever le degré de préparation des équipages engagés.

L’objectif annoncé dépasse la simple démonstration : il s’agit de rôder les mécanismes permettant aux deux flottes d’opérer ensemble, avec les mêmes procédures.

La sécurité en Méditerranée constitue le fil conducteur de ces travaux pratiques. Surveillance des approches maritimes, coordination en mer, gestion d’incidents : autant de domaines où les intérêts algériens et italiens convergent naturellement, les deux pays se faisant face de part et d’autre du bassin.

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La Méditerranée, terrain commun de la coopération algéro-italienne

Sécurité maritime, criminalité transfrontalière, flux migratoires : la liste des dossiers partagés s’allonge. Chaque escale, chaque exercice conjoint vient renforcer un édifice construit sur la durée, et non sur des gestes ponctuels.

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Pour la Marine algérienne, ces rendez-vous offrent l’occasion de confronter ses procédures à celles d’une flotte européenne expérimentée.

Pour Rome, ils confirment l’ancrage de l’Algérie comme interlocuteur central sur la rive sud. L’ITS Bettica reprendra la mer dans les prochains jours, mais le calendrier de la coopération, lui, reste chargé.

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