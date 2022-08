Italie : une ministre se fait voler par un sans-papiers algérien

Les Algériens se font souvent remarquer à l’étranger, que ce soit par leurs histoires de réussite, par un acte de bravoure qu’ils ont réalisé, ou par un simple vol en pleine journée. C’est le cas de ce sans papiers qui a fait la une des médias italiens.

En effet, de nationalité algérienne, le jeune de 19 ans a volé le sac à dos d’une personne. Il ne s’agit pas d’un simple vol car la victime de ce voleur n’est autre que Fabiana Dadone, la ministre italienne des Politiques de la jeunesse. L’information a été diffusée par les médias italiens.

Un sans-papiers algérien vole le sac à dos d’une ministre italienne

Se trouvant en situation irrégulière en Italie, notamment à Rome, cet Algérien a commis son vol, le mois de juillet dernier, en plein jour au niveau du centre de la ville, plus précisément à Largo Chigi. Sans pour autant être démasquée par les services de sécurité italiens.

En effet, ce sans papier a réussi son coup en profitant du moment où la ministre s’apprête à déplacer ses affaires du véhicule de service vers sa voiture personnelle. Et ce, sans se douter qu’il est en train de cambrioler la ministre italienne des Politiques de la jeunesse.

Une enquête a été lancée et a révélé que le sac à dos de la ministre contient son ordinateur portable mais aussi d’autres objets de valeur. Par ailleurs, les services judiciaires ont pu mettre la main sur les images de vidéosurveillance, capturées aux alentours de la scène du cambriolage. En effet, ces dernières ont permis d’identifier le voleur en fuite.

Par ailleurs, la semaine dernière, la police italienne a procédé à l’arrestation de ce fugitif, suite à un deuxième vol qu’il a commis auprès d’un touriste se trouvant sur le territoire italien. En plus de ces deux vols, le mis en cause a déjà commis plusieurs autres cambriolages. Il s’agit de ce qu’a confirmé l’enquête et a rapporté le média italien Il Messaggero.