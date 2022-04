Italie : une Algérienne lance « Miss Hijab Italia »

Aujourd’hui, aucun pays dans le monde ne semble éviter les controverses provoquées par le port du voile musulman, que ce soit un simple foulard, un hijab, un niqab ou encore une burka…

Bien que le hijab et le niqab fassent l’objet d’une tolérance assez relative, la question du port du voile continue d’être un point sensible. Régulièrement, les femmes portant le voile sont montrées du doigt pour leurs croyances et la manière de les exprimer.

En France par exemple, en août 2016, l’arrivée progressive du burkini sur les plages a fait renaître la polémique. En effet, entre laïcité et religion, entre liberté et droit de la femme musulmane à disposer librement de son corps, son port du voile apparaît comme un débat incessant.

Pour mettre fin à ce genre de réflexion, nombreux sont les musulmans qui organisent des événements pour faire connaître l’Islam. Au nombre de ces personnes, on cite Assia Belhadj.

Placée sous le signe de « soyez une reine avec le hijab », une femme algérienne est à l’origine de cet événement en Italie. Effectivement, cette initiative lancée ainsi par Assia Belhadj représente une première du genre dans le continent européen, et plus particulièrement en Italie. Cette jeune femme a organisé un concours de beauté réservé aux femmes voilées.

Plus précisément, ce concours fait partie de la mise en valeur des femmes voilées. Par ailleurs, à travers cette initiative, la présidente et fondatrice du Mouvement des femmes musulmanes en Italie, Assia Belhadj, fait le pari d’intégrer le voile au sein des concours de beauté à l’étranger. Surtout que les femmes voilées font face à des difficultés quotidiennes.

De fait, en mettant en place ce premier grand pas, Assia Belhadj a démontré sa grande persévérance. A travers cette démarche, elle fait savoir que le port du hijab ne représente pas un frein à l’intégration des femmes voilées dans les sociétés non musulmanes. En collaborant avec d’autres organisations, l’Algérienne souhaite d’ailleurs inscrire la culture du voile comme faisant partie de la femme musulmane.

Une Omra gratuite pour la gagnante du concours

Inauguré sous le slogan » Sois un modèle « , ce concours a laissé son empreinte. Effectivement, ledit concours de beauté destiné aux filles voilées tiendra sa première édition en Italie, le paradis des amoureux. Aussi, toutes les femmes voilées, ayant entre 14 et 25 ans et vivant dans le pays, sont invitées à y participer. La lauréate du titre se verra offrir une Omra, toutes dépenses payées.

Par ailleurs, la gagnante de cette édition, décrochera le titre de « Reine avec hijab » pour la saison 2022 en Italie. En effet, en fonction de certains critères, le jury de ce concours désignera la lauréate, pour incarner la femme musulmane. Cela dans le but de transmettre la culture du hijab dans son sens propre, conformément à ce que Dieu a exhorté.