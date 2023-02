Italie : un Marocain tue un Algérien à coups de couteau

Encore un Algérien victime d’un meurtre à l’étranger. En effet, le jeudi 16 février dernier, dans la ville de Brescia en Lombardie, dans le nord de l’Italie, un ressortissant algérien a été assassiné par un autre Marocain, quelques instants avant minuit, rapporte la presse italienne.

Pour des raisons inconnues, Moundhar G, un jeune Algérien âgé de 29 ans, établi sur le territoire italien, aété assassiné. Encore un drame qui a secoué les membres de la diaspora dans ce pays.

Un ressortissant algérien assassiné par un Marocain en Italie

Les faits remontent au jeudi dernier, vers 23 h 40. Suite à une dispute qui a éclaté entre la victime et son meurtrier dans un logement situé dans l’un des quartiers de la ville. Moundhar a reçu un coup de couteau derrière l’oreille. Ce dernier, dégoulinant de sang, a couru vers la route pour demander de l’aide avant de s’effondrer sur le trottoir.

Le jeune Algérien a été secouru et transporté vers l’hôpital le plus proche, dans l’urgence, pour sauver sa vie, mais en vain. Moundhar G est déjà décédé. Par ailleurs, une enquête a été lancée pour déterminer les circonstances de ce crime. Les premiers éléments de cette enquête ont révélé que Moundhar est un inconnu des services judiciaire.

En ce qui concerne le meurtrier, celui-ci a été arrêté le vendredi matin. Il s’agit d’un ressortissant marocain âgé de 44 ans. Selon la presse italienne, ce dernier a été condamné à plusieurs reprises pour des crimes, et la victime a déjà visité l’appartement ou il a été poignardé. L’arme de crime, un couteau de cuisine, a été également découverte dans l’appartement du mis en cause. L’enquête se poursuit pour déterminer les liens entre la victime et son meurtrier.

