Italie : un Algérien mortellement lynché par une centaine de policiers

Une vidéo d’un terrible crime divulguée, capturée par des caméras de surveillance à l’intérieur d’une prison en Italie, a secoué, ce jeudi 09 septembre, tout le pays.

Il s’agit en effet, d’une vidéo d’environ 07 minutes, montrant des tortures, des agressions et des actes violents contre des prisonniers résidant dans une prison en Italie, causant ainsi le décès d’un prisonnier Algérien âgé de 29 ans.

Selon de sources concordantes, l’affaire remonte à la date d’avril de l’année passée, où des policiers et employés de l’établissement en question, sont accusés à être impliqués dans ce crime qui a provoqué la mort de Lamine Hakimi. Ces derniers ont été capturés par les caméras avec des casques, en train de pratiquer des actes violents injustifiés contre les prisonniers.

Les médias italiens ont déclaré à l’époque que la raison du décès du jeune Algérien pourrait avoir été à cause du Coronavirus, ajoutant que c’est l’autopsie qui va révéler les circonstances exactes de sa mort.

120 individus impliqués dans l’affaire

En effet, et dans un document officiel délivré par le tribunal de Santa Maria Capua Vetere, il a été indiqué que l’enquête a révélé que 120 personnes, dont des policiers et des employés de la prison en question, ont été accusés dans l’affaire, pour les chefs de griefs de coups et blessures volontaires contre des prisonniers et l’abus de pouvoir.

De sa part, le procureur de la République dudit tribunal a expliqué que le ressortissant Algérien, Lamine Hakimi en l’occurrence, a été sortie de sa cellule et roué de coups par des policiers et des agents de sécurité de la prison, pour être isolé par la suite dans une cellule individuelle.

Le procureur a ajouté que la victime est restée sans suivi médical pendant une période au cours de laquelle il a pris de différents médicaments, ce qui a provoqué son décès par un arrêt cardiaque après avoir souffert d’un œdème pulmonaire aigu (accumulation de liquide dans les sacs aériens des poumons).