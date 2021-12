Italie : Ounas victime d’un cambriolage

Hier, les algériens dans les quatre coins du monde fêtaient la victoire de l’équipe nationale face à la Tunisie, décrochant ainsi la Coupe Arabe à Doha. Et alors que nos footballeurs n’ayant pas joué vivaient des moments forts en émotions, ce n’était pas le cas d’Adam Ounas.

Le footballeur international algérien, Ounas Adam évoluant à la SSC Naples habite en Italie, et ce, dans l’un des quartiers les plus chics de la ville « Napoli ». C’est connu, tout le monde se fait voler mais les joueurs sont souvent la cible. Ils représentent un « butin » intéressant pour les malintentionnés, c’est ce qui est malheureusement arrivé au milieu offensif de la SSC Naples.

La star de l’équipe nationale ne s’attendait pas à se faire cambrioler en rentrant chez lui de l’entrainement avec son club italien, c’est pourtant ce qu’il s’est passé dès qu’il a franchi le seuil de son garage.

Il était tant attendu !

Selon des médias italiens, deux voleurs à bord d’un scooter, attendaient le joueur devant son garage. Une fois arrivé, les deux malfaiteurs armés, l’arrêtent et le force à leur donner ses précieuses possessions. En effet, sous la contrainte et la menace, Adam Ounas leur donne sa montre, de l’argent en plus d’une chaîne en or qui coûte 5000 euros.

C’était une scène malheureuse que le joueur a du vivre hier, la veille de son match contre le Milan AC. Il a rejoint par la suite son équipe.