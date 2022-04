Italie : nouvel exploit pour Bennacer avec l’AC Milan

Après s’être accordé une place dans le club des 100 de l’équipe rouge et noir de la ville de Milan, l’international algérien, Ismail Bennacer, ne cesse de faire l’unanimité au sein du club Rossonero.

En effet, le milieu de terrain algérien s’est illustré pendant le mois de mars, des prestations 5 étoiles qui lui ont valu le titre du joueur de mois de l’AC Milan. Avec 35 dribbles réussis sur 40 tentés, Bennacer a survolé le classement des joueurs milanais pour la seconde fois dans la saison.

L’impact du joueur issu du centre de formation d’Arles-Avignon est incontestable pour son équipe. Malgré des statistiques moyens face au but, Bennacer s’est fait maître du milieu de terrain des pensionnaires du stade de Giuseppe-Meazza. Longtemps en rotation avec l’ivoirien Franck Kessié et l’italien Sandro Tonali, Bennacer s’est installé définitivement dans le 11 du coach italien Stefano Pioli pour le restant de l’exercice 2021-2022. La saison courante est bien partie pour être la plus prolifique pour l’international algérien.

Alors que son équipe perdait sur le score de 2-0 face au rival, l’Inter de Milan, Bennacer avait réussi, dans un premier temps, à réduire l’écart pour son équipe, avant de s’être vu refuser le bat par l’assistance vidéo, VAR, pour une position de hors-jeu plus que contestée par le banc des diables milanais. Néanmoins, cette non-qualification pour la finale de la coupe d’Italie ne gâcherait pas la saison remarquable des coéquipiers de Bennacer puisque ces dernières sont leaders du championnat italien, baptisé Série A.

Une course contre la montre

Auteur d’une saison satisfaisante et l’un des clés de l’équipe, Bennacer ne ménage pas ses efforts pour être prêt et se présenter à toutes les rencontres qui séparent l’AC Milan du sacre de la botte. Lors de la confrontation face à la formation de l’Internazionale de Milan, Bennacer a hérité d’une blessure à la cheville qui l’a privé de faire partie des joueurs retenus pour le match face à l’équipe bleue de la ville éternelle, la Lazio Rome.

Selon la presse italienne, l’international algérien, Ismail Bennacer, s’est entraîné individuellement pour être apte à disputer la rencontre du dimanche prochain, une rencontre qui permettrait à l’AC Milan de décrocher 3 points précieux dans la course au titre du championnat d’Italie. Les tabloïds italiens expliquent que Bennacer suit un programme personnalisé pour retrouver sa forme et se débarrasser de cette blessure imprévue pour le joueur de l’équipe d’Algérie.