Italie : les universités de Sardaigne offrent des bourses de mobilité pour les Algériens

Les bourses d’études représentent l’un des moyens les plus utilisés par les étudiants algériens pour financer des études à l’étranger. Dans ce sillage, une nouvelle opportunité s’affiche pour ces étudiants, mais cette fois-ci pour l’Italie.

Dans le cadre du projet de la promotion de la coopération internationale entre les universités de la rive sud de la méditerranée et la Sardaigne, les universités de Calgari et Sassari offrent la possibilité aux étudiants issus des universités méditerranéennes, notamment celles du Maroc, l’Algérie et la Tunisie, de poursuivre leurs études en Italie.

Les universités de Sardaigne offrent des bourses d’études pour les Algériens

Ces bourses concernent plusieurs spécialités, dont : les Sciences, pharmacies, médecine et droit. En revanche, uniquement les étudiants de l’université Alger 1 sont concernés par ce programme de bourses. La mobilité de ces étudiants aura lieu durant l’année académique 2023/2024 et 2024/2025, et leur arrivée est requise pour septembre 2023, et ce, pour une durée de 22 mois.

Ce programme de bourse a pour objectif de développer l’excellence dans le secteur de l’enseignement supérieur. Pour ce faire, la Fondation Sardaigne finance de nombreuses bourses de mobilité pour les étudiants algériens. Dans le cadre de ces bourses, les lauréats auront droit à :

Une bourse dont le montant s’élève à hauteur de 650 euros ;

Couverture de l’assurance accident et assurance responsabilité civile ;

Remboursement des frais de la demande de titre de séjour et le paiement de la taxe régionale ERSU, notamment dans la limite des 400 euros.

Bourses d’études pour l’Italie : procédure d’inscription

Pour bénéficier de ces bourses de 22 mois pour l’Italie, les étudiants algériens doivent transmettre leurs dossiers de candidature avant le 8 mai 2023. Le dossier de candidature doit inclure :

Le formulaire de candidature à télécharger par ici ;

Une copie du passeport du candidat ;

Un certificat attestant la connaissance de l’anglais et/ou de l’italien : un B2 est exigé pour l’anglais, et au moins un B1 pour l’italien ;

Le CV du candidat ;

les diplômes universitaires ;

la moyenne des examens et les crédits acquis par le candidat ;

Et enfin les relevés de notes des examens passés.

Les candidats seront présélectionnés par leurs facultés. Cependant, la sélection finale se fera par les organismes d’accueil, à savoir les universités de Calgari et Sassari.

