Italie : l’architecte algérienne Dalila Senhadji décroche le Hypatia International Award

Encore une compétence algérienne qui a été honorée à l’étranger. La chercheuse et architecte algérienne Dalila Senhadji a réussi à remporter un prestigieux prix en Italie. Un trophée qui lui a été décerné pour la qualité de son parcours académique et professionnel.

En effet, à l’occasion de la 6ᵉ édition de Hypatia International Award organisée à la Biennale d’architecture et restauration urbaine de Florence, en Italie, ce prix honore les meilleurs travaux de recherche et récompense les meilleurs chercheurs à l’échelle internationale.

La chercheuse Dalila Senhadji récompensée en Italie

Les organisateurs de cet événement ont décerné le prix Hypatia International Award à Dalila Senhadji pour récompenser 20 ans de parcours académique dans l’enseignement de l’histoire et de l’architecture. Mais aussi, pour honorer son engagement dans plusieurs projets internationaux en matière d’architecture et d’urbanisme.

Architecte, chercheuse et maitre de conférences à l’université Mohamed Boudiaf d’Oran, Dalila Senhadji est une femme à multiples casquettes. Elle compte parmi les premières femmes algériennes à avoir travaillé sur le patrimoine religieux et décroché un prix international. Ces recherches portent principalement sur les époques ottomanes, arabes, espagnoles et françaises.

Par ailleurs, elle travaille aussi comme architecte des sites et monuments protégés. Et a participé à de nombreux projets de réhabilitation de bâtiments de 19ᵉ et 20ᵉ siècles. Parmi ces projets, l’achèvement de la mosquée Ibn Badis à Oran.

À l’international, Dalila Senhadji a déjà occupé le poste de stagiaire à l’unité de patrimoine des États arabes de l’UNESCO, à Paris. Mais aussi, elle est membre du Comité international des villes et villages historiques. Elle compte également parmi les membres et formateurs du projet Erasmus, chargés de la formation des personnes non voyantes, malvoyantes et sourdes.

