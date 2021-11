Italie : l’Algérie décroche le 1er Prix du WestMED Initiative Awards

Les Algériens ont toujours honoré leur pays à l’étranger, soit dans le domaine scientifique, sportif, ou même technique, ces derniers sont présents dans tous les pays du monde, où ils brillent et hissent haut le drapeau national.

Cette fois-ci, nos intellectuels algériens nous ont honoré à Rome, en Italie. En effet, l’Algérie a remporté le premier prix du WestMED Initiative Awards, pour le meilleur programme de développement des compétences et de soutien à l’innovation dans le domaine de l’économie bleue.

Algeria Startup Challenge a remporté la première place des Prix de l’initiative WestMED en tant que meilleur programme de développement des compétences et d’accompagnement à l’innovation dans le domaine de l’économie bleue au niveau du bassin méditerranéen. Ladite Startup, a été représentée par son directeur Abdelfettah Herizi dans la capitale italienne.

L’Algérie gagnante parmi plus de 50 programmes

Par ailleurs, il convient également d’indiquer que le nombre de programmes et projets participants à cet évènement scientifique a dépassé les 50 projets.

Parmi les pays participants, figuraient plusieurs pays européens, à l’instar de l’Espagne, le Portugal, la France et la Grèce. On remarque également la participation des pays d’Afrique, à savoir la Tunisie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie.

Ainsi, Algeria Startup Challenge avait participé à travers l’Aquaculture Technologie Challenge et l’Économie Bleue, qui a organisé le challenge de parrainage du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.