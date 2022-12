Italie : l’AC Milan confiant pour prolonger le contrat de Bennacer

Ismael Bennacer fait planer le suspense sur son avenir. Au moment où plusieurs cadors anglais voudraient s’offrir ses services, il temporise de prolonger son contrat avec l’AC Milan. Mais aux dernières nouvelles, le joueur est proche que jamais de rester chez les Rossoneri.

Il y a environ un mois et demi, Ismael Bennacer a donné son accord de principe pour rester à l’AC Milan. Il a pratiquement tout conclut avec les responsables milanais. Il ne reste que quelques détails pour que le joueur signe un nouveau contrat.

Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a passé à l’action. Il faut dire que les courtisans suivent de près l’évolution des négociations entre le joueur et les responsables de son club. Il s’agit notamment des deux cadors anglais, Liverpool et Arsenal.

Ces deux derniers rêvent du milieu de terrain international. Ce n’est pas une surprise dans la mesure où son niveau connait une marge de progression impressionnante. Mieux, il s’est imposé comme un élément incontournable au sein de la formation de l’AC Milan.

Bennacer bientôt prolongé ?

Ce qui a ouvert les portes aux spéculations quant à un éventuel départ de Bennacer cet hiver, c’est le faite de changer son agent. En effet, il a résilié son contrat avec Moussa Sissoko pour opter pour Enzo Raiola.

Mais aux dernières nouvelles, et selon les médias italiens, une nouvelle entrevue entre les responsables et Raiola, le nouveau agent de Bennacer, devrait avoir lieu incessamment. Les deux parties vont s’assoir autour d’une table pour poursuivre les négociations. Selon toujours les médias italiens, les Milanais sont confiants de trouver un accord avec le joueur et son agent et barrer ainsi la route aux courtisans. Ca reste donc très envisageable pour que le petit lutin algérien signe son nouveau contrat dans les jours à venir.

Il est à rappeler que le salaire de Bennacer sera bel et bien revu à la hausse. En attendant de rempiler, il devrait percevoir un salaire annuel de 4 millions d’Euros plus bonus.