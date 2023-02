Italie : la mosquée de Tortona visée par un incendie criminel

Le lundi dernier, un incendie a gravement endommagé la mosquée de Tortona, appartenant au centre culturel islamique, en Italie. En effet, à l’aube du 20 février dernier, les fidèles musulmans ont été surpris de constater la présence des pompiers qui tentent de maitriser l’incendie.

En effet, les musulmans de cette ville italienne ont été choqués de voir ce qui vient d’arriver à la mosquée. Malgré l’intervention rapide des pompiers, l’incendie a laissé de nombreux dégâts. Notamment à l’intérieur comme à l’extérieur de ce lieu de culte.

Italie : une mosquée incendiée à Tortona

Une enquête a été entamée par les autorités concernées. Et ce, notamment pour déterminer qui est derrière cet acte criminel qui a gravement endommagé la mosquée en question. Après avoir maitrisé cet incendie, les pompiers, mais aussi les fidèles musulmans de cette mosquée, ont constaté la présence de deux croix inversées à l’entrée de la mosquée.

Dans des déclarations à la presse italienne, le maire de la ville condamne fermement l’acte d’incendier la mosquée. Et fait part de son soutien et sa solidarité avec les musulmans de sa ville, avec lesquels il entretient « d’excellentes relations ». En effet, Federico Chiodi rappelle que les musulmans d’Italie comptent parmi les premiers à faire preuve de solidarité avec les Italiens, lors de la crise pandémique du covid-19. Pour ce premier responsable de Tortona, il s’agit « d’un épisode intolérable » et qui sera poursuivi conformément à la loi italienne.

Par ailleurs, la communauté musulmane à Tortona considère l’acte d’incendier la mosquée ne représente aucunement la population chrétienne de la ville.

