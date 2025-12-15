Italie – Algérie : une nouvelle ligne maritime en préparation chez GNV

L’armateur italien Grandi Navi Veloci est en passe de finaliser un important projet visant à établir une liaison maritime directe entre l’Italie et l’Algérie. Cette nouvelle ligne est actuellement l’objet de discussions avec les autorités compétentes afin d’obtenir les approbations nécessaires à sa mise en œuvre.

L’objectif principal de ce projet est de répondre à la demande croissante et soutenue de services de transport (passagers et fret) observée entre les deux rives de la Méditerranée. En créant un itinéraire direct, GNV cherche à optimiser les échanges et les déplacements entre les deux pays.

Le président-directeur général de GNV, Matteo Catani, a récemment confirmé les projets de sa compagnie dans un entretien accordé à Echorouk. Il a précisé que GNV est actuellement en pourparlers avec les autorités algériennes afin d’obtenir les autorisations requises.

Bientôt une nouvelle ligne entre l’Italie et l’Algérie

L’objectif central de ces démarches est d’établir une connexion maritime directe reliant l’Italie à l’Algérie. Catani a souligné que ce projet stratégique est en cours de développement par la compagnie depuis l’année 2024.

Par ailleurs, le PDG de GNV a révélé que le port de Gênes était initialement envisagé comme le point de départ de la nouvelle liaison maritime, conformément aux études menées en 2024. Cependant, il a précisé que ce projet n’a pas pu être concrétisé en 2025, et que les discussions actuelles portent sur l’étude approfondie de sa faisabilité.

Concernant l’avenir, GNV et son partenaire algérien, AFLT Maritime, ont l’intention de développer leur offre de manière progressive. Après avoir établi de nouvelles lignes reliant le sud de l’Europe aux ports algériens d’Alger et de Béjaïa, l’introduction d’un service au départ de l’Italie est maintenant planifiée pour l’année 2026.

GNV Virgo, l’innovation au GNL

En marge de ces développements, GNV a officiellement dévoilé son nouveau navire, le GNV Virgo, lors d’une cérémonie tenue dans le port de Palerme. Ce ferry marque une première en Italie : il s’agit du premier navire du pays à être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), soulignant l’engagement de GNV en faveur de l’innovation écologique. Le GNV Virgo est le navire de tête d’une série de huit nouvelles unités commandées par l’armateur, dont cinq sont spécifiquement conçues pour fonctionner au GNL.

Ce navire est conçu pour accueillir jusqu’à 1785 passagers répartis dans 450 cabines. Pour le transport de marchandises, il dispose d’une capacité de fret de 2 700 mètres linéaires, permettant de transporter plus de 600 véhicules.

Matteo Catani a indiqué que les cinq nouveaux navires propulsés au GNL seront intégrés progressivement à la flotte. L’objectif est de renforcer l’ensemble des lignes méditerranéennes opérées par GNV et de contribuer significativement à la réduction des émissions de la compagnie. Catani a également exprimé sa satisfaction quant au succès des lignes ouvertes en 2024, notamment celles reliant Sète (France) aux ports algériens de Béjaïa et Alger.

