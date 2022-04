Italie – AC Milan : Bennacer tranche pour son avenir

Ismail Bennacer devrait bientôt prolonger son contrat avec le Milan AC pour quatre autres saisons, soit jusqu’en juin 2026. Il aura bel et bien droit à une revalorisation salariale et devrait passer à l’action dans les jours à venir, en signant un nouveau contrat.

Le milieu de terrain international Ismail Bennacer est entrain de réaliser une saison remarquable avec le Milan AC. Auteur de prestations du premier ordre pratiquement dans tous les matchs auxquels il a pris part, il a réussi à s’imposer comme un élément incontournable au sein de son équipe. En étant l’artisan de plusieurs succès de la formation Milanaise, il pourrait voir son contrat se prolonger pour d’autres saisons. Les responsables du Milan AC veulent le blinder et barrer ainsi d’ores et déjà la route aux courtisans, quand on sait qu’il y a quelques cadors Européens qui suivent de près les bonnes performances du petit lutin Algérien.

Il y a quelques semaines, les deux parties ont eu une discussion à ce sujet, mais sans pour autant qu’il y ait du concret. Le joueur était plutôt concentré sur la double-confrontation ayant opposé l’Algérie au Cameroun. Mais les responsables Milanais sont revenus à la charge concernant la prolongation du contrat du joueur et, visiblement, les négociations sont en bonne voie.

Il donné son accord de principe pour rempiler

Selon les médias Italiens, nous avons appris qu’Ismail Bennacer aura bel et bien une revalorisation salariale. Dans le cas où il va prolonger son contrat pour quatre autres saisons, il touchera un salaire annuel de 3 millions d’euro. Un nouveau salaire motivant qui ne pourra que l’inciter à rempiler.

Toujours selon ces médias Italiens, nous avons également appris que les deux parties devraient s’assoir une nouvelle fois autour d’une table dans les jours à venir pour régler les derniers détails et signer le nouveau contrat.

De son côté, le jeune milieu de terrain de 24 ans ne serait pas contre l’idée de poursuivre l’aventure avec le Milan AC, club avec lequel il se sent très à l’aise depuis qu’il a rejoint durant l’été 2019, mais aussi pour des raisons sportives, quand on sait que le club phare de Milan, est actuellement leader de la Serie A, ce dernier est donc bien parti pour prendre part à la Champions League Européenne lors du prochain exercice.

Si tout se déroule comme prévu, c’est durant les jours à venir que la direction du Milan AC devrait annoncer la prolongation du contrat d’Ismail Bennacer pour quatre autres saisons, soit jusqu’en juin 2026.