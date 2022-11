ITA Airways : vers l’ouverture de deux nouvelles lignes vers l’Algérie

Avec l’amélioration du contexte sanitaire et la levée des restrictions de voyages, de plus en plus de transporteurs aériens renforcent leurs programmes pour atteindre les niveaux de trafic aériens précédant à la pandémie du covid-19.

C’est le cas des compagnies aériennes desservant le territoire national. Notamment au départ de l’Italie. Sur ce créneau, Air Algérie, mais aussi par ITA Airways. Dans son nouveau programme dévoilé le mois d’octobre dernier, cette compagnie, qui a repris le relais d’Alitalia compte six vols par semaine au départ de Rome vers la capitale Alger.

Cependant, ITA Airways ne compte pas se contenter à ce programme et envisage le renforcement de ce dernier. En tout cas, c’est ce qui ressort des déclarations faites à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de la création de cette entreprise.

ITA Airways : vers l’ouverture de nouvelles lignes aériennes à destination d’Oran et de Constantine

Le jeudi 24 novembre dernier, ITA Airways a célébré son premier anniversaire. En cette occasion, la responsable du bureau de la compagnie citée par l’arabophone Echorouk, notamment Wassila Boussad, a fait part de la volonté de ce transporteur aérien de renforcer son programme des volsentre Rome vers Alger.

Par ailleurs, selon cette dernière, la compagnie aérienne envisage également l’ouverture de nouvelles lignes aériennes vers le territoire national. Ce nouveau projet concerne des lignes aériennes vers les aéroports de Constantine et d’Oran. De son côté, l’ambassadeur d’Italie à Alger, qui a également assisté à cette cérémonie, a fait part d’un intérêt grandissant exprimé par les Italiens, mais aussi par la diaspora envers le tourisme en Algérie. En effet, ce dernier souhaite voir le nombre de liaisons entre les deux pays se renforcer très rapidement.

Dans un autre sillage, Wassila Boussad a fait également part de nouveau service qui seront accorder aux voyageurs algériens qui réservent à bord de l’un des avions de cette compagnie aérienne.