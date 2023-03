ISTN levée, Rachid Nekkaz peut quitter l’Algérie et remercie Tebboune

Rachid Nekkaz vient d’annoncer la levée de son ISTN, en informant qu’il peut désormais quitter le territoire national pour aller se soigner .

En effet, dans un post Facebook publié sur sa page officielle aujourd’hui, le samedi 25 mars 2023 l’activiste politique Rachid Nekkaz a fait savoir que son interdiction de sortir du territoire national (ISTN) a été levée, ce qui lui permettra de se rendre aux États-Unis pour se soigner.

De plus, Rachid Nekkaz a joint au texte publié une copie de la décision de levée de l’ISTN et une photo de lui où on peut clairement constater qu’il est affaibli.

« Après 1 200 jours cumulés de prison, d’assignation à résidence et d’interdiction de sortie du pays, le Président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a ordonné la levée de l’ISTN dont a été frappé Rachid Nekkaz », a-t-il écrit, tout en exprimant des remerciements au président Tebboune.

Tout en exprimant leur reconnaissance au Chef de l’Etat, Rachid Nekkaz et sa famille américaine et algérienne, ont tenu « à remercier chaleureusement le Président Abdelmadjid Tebboune pour son écoute, son humanité et son volontarisme politique qui ont permis de braver les pesanteurs bureaucratiques, héritées de l’ancien régime. »

Dans ce même post, « ils espèrent que d’autres familles de malades et de détenus pourront bientôt retrouver leurs proches et fêter ensemble leur libération à l’approche de l’Aïd. »

Tebboune adresse plusieurs demandes à Tebboune pour la levée de son ISTN

Après avoir annoncé qu’il renonce à la politique en Algérie, début janvier passé, le militant politique Rachid Nekkaz, avait demandé au Président Tebboune sa libération. Il était en détention pour purger une peine de 5 ans de prison, à laquelle il a été condamné en juillet 2022, a quitté la prison d’El Harrach à Alger, le mercredi 18 janvier 2023, et ce après une décision émanant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, en annonçant renoncer à la politique, Rachid Nekkaz avait expliqué son souhait désormais de se consacrer exclusivement à la résolution de ses problèmes de santé (prostate, respiration nasale, audition). Mais aussi à l’écriture et à sa famille.

Rachid Nekkaz avait donc fait une nouvelle demande à l’intention du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, via sa page Facebook, en rappelant qu’il a bénéficié à 3 reprises d’une grâce du Président de la République en 2 ans et ce à titre humanitaire.

Il y’a à peine une semaine, Rachid Nekkaz s’est encore adressé au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, via un nouveau post sur sa page Facebook, lui demandant une nouvelle fois de pouvoir rejoindre les Etats-Unis pour raison de dégradation de son état de santé.