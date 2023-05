Issad Rebrab placé sous contrôle judicaire par le tribunal de Sidi M’hamed

Issad Rebrab, fondateur et ex-PDG de Cevital, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), jeudi 18 mai 2023.

Cette mesure intervient après l’audition d’Issad Rebrab par les services de la police judiciaire de la Sûreté nationale (DGSN) dans le cadre d’une affaire liée à des transactions financières du groupe Cevital avec ses filiales étrangères.

Selon le site d’information « e-bourse », qui cite ses propres sources, cette affaire serait liée aux activités du groupe en Italie. Plus précisément, il s’agirait des transactions financières, de l’acquisition et de la revente des aciéries de Piombino. En effet, Cevital avait acheté ces aciéries en 2015, mais a dû les céder sous la contrainte du gouvernement italien à l’indien JSW Steel.

Issad Rebrab déjà condamné en 2019

Le parquet et la DGSN n’ont pas communiqué sur cette nouvelle affaire, mais il est important de rappeler qu’Issad Rebrab avait déjà été poursuivi judiciairement dans le cadre de l’affaire EvCon. En 2019, il avait été condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes, pour fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger, surfacturation d’équipements importés et importation de matériel d’occasion. Il avait été placé sous mandat de dépôt et avait passé huit mois en détention préventive à la prison d’El Harrach.

Il est important de rappeler que l’homme d’affaires, Issad Rebrab est considéré comme l’un des hommes les plus riches d’Algérie, avec une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. L’homme d’affaires est également connu pour son engagement en faveur de l’économie algérienne et pour avoir créé de nombreux emplois dans le pays.

Cette mise en examen d’Issad Rebrab pourrait avoir des conséquences importantes pour le groupe Cevital, qui est l’un des principaux acteurs de l’économie algérienne. En effet, si ce dernier devait être condamné, cela pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de l’activité économique du pays.