Israël vs Iran : Comparaison des Capacités Militaires

Les frappes israéliennes menées à l’aube du vendredi contre des responsables iraniens et des sites nucléaires présumés ont ravivé les interrogations sur les capacités militaires respectives de Téhéran et Tel-Aviv. Alors que la tension entre les deux puissances régionales ne cesse de monter, une analyse comparative s’impose sur les points forts et les limites de chacun en cas de confrontation directe.

Selon le classement 2024 de Global Fire Power, l’Iran occupe la 14ᵉ place des armées les plus puissantes du monde, tandis qu’Israël arrive au 17ᵉ rang, sur un total de 145 pays évalués. Un classement qui prend en compte des centaines d’indicateurs, allant de la puissance aérienne à la logistique militaire, en passant par les effectifs et le budget.

Supériorité humaine pour Téhéran

Avec une population de 87 millions d’habitants, l’Iran dispose d’une réserve humaine massive estimée à 49 millions de personnes mobilisables, contre 3,8 millions pour Israël sur une population totale d’environ 9 millions. Les forces actives iraniennes regroupent 610 000 soldats, contre 170 000 pour Israël, tandis que les réserves sont également importantes des deux côtés : 350 000 pour l’Iran et 465 000 pour Israël.

Aérien : Israël prend l’ascendant

Malgré sa taille plus réduite, Israël domine dans les airs. Son armée de l’air dispose de 612 avions militaires, dont des F-35I, F-16 et F-15, contre 551 pour l’Iran, qui utilise principalement des appareils vétustes comme les F-4, F-5 et F-14 de conception américaine, ainsi que quelques Sukhoï-24 et MiG-29 russes.

Israël possède aussi 146 hélicoptères, dont 48 d’attaque, tandis que l’Iran n’en a que 129, dont 13 d’attaque. Quant aux infrastructures, l’Iran compte 319 aéroports utilisables contre 42 pour Israël, un avantage logistique non négligeable.

Terrestre : l’Iran en force

Sur le plan terrestre, Téhéran dispose de 1996 chars et de plus de 65 000 véhicules blindés, en plus de 2 600 canons d’artillerie et 775 lance-roquettes. À titre de comparaison, l’armée israélienne aligne 1370 chars, 43 000 blindés, 950 canons, et 150 lance-roquettes. Un déséquilibre net en faveur de l’Iran pour les combats terrestres.

Marine : avantage stratégique iranien

La force navale iranienne est également supérieure en nombre avec 101 unités, incluant 19 sous-marins et 7 frégates, tandis qu’Israël ne dispose que de 67 unités navales, dont 5 sous-marins et aucune frégate. De plus, l’Iran possède des capacités de déminage maritime, contrairement à Israël.

Nucléaire : Israël en avance

Là où Israël détient un avantage décisif, c’est sur le plan nucléaire. Bien qu’elle ne l’admette pas officiellement, l’État hébreu serait doté d’environ 100 ogives nucléaires, selon certaines estimations. En face, l’Iran ne possède pas encore d’armes nucléaires, bien que son programme suscite de fortes inquiétudes internationales.

Budget et ressources : Israël mieux armé économiquement

Enfin, l’avantage économique va également à Israël. Son budget de défense pour 2024 s’élève à 24,4 milliards de dollars, contre 9,9 milliards pour l’Iran. À cela s’ajoute un stock de réserves en devises bien plus important : 212 milliards de dollars pour Israël contre 127 milliards pour l’Iran.

Si l’Iran bénéficie d’un avantage numérique terrestre et humain, Israël compense par une puissance technologique, aérienne et nucléaire plus avancée. Un éventuel affrontement direct serait donc marqué par une asymétrie stratégique, où chaque camp chercherait à exploiter ses points forts dans une guerre aux conséquences régionales dévastatrices.