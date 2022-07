Israël – Maroc : les dessous d’une alliance militaire inquiétante

Le chef de l’armée israélienne, Aviv Kochavi, est arrivé lundi dernier à Rabat pour s’entretenir avec de hauts responsables militaires marocains dans le cadre de la coopération grandissante entre les deux États. Cette première visite officielle d’un chef d’État-Major d’Israël dans le royaume chérifien témoigne du rapprochement inquiétant entre l’État hébreu et le Maroc et traduit leur volonté d’accélérer la coopération militaire et sécuritaire.

En décembre 2020, le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques sous l’égide des États-Unis. Depuis, le rapprochement entre les deux états s’accélère, notamment en ce qui concerne la coopération sécuritaire et dans l’industrie militaire. Les pays voisins, dont l’Algérie, voient d’un mauvais œil cette alliance, jugée menaçante à la stabilité sécuritaire de la région.

Lundi dernier, le Ministre marocain délégué chargé de la Défense, Abdellatif Loudiyi, a reçu le chef de l’armée israélienne, Aviv Kochavi. Cette visite traduit la volonté du Maroc et d’Israël d’accélérer la coopération militaire et sécuritaire. D’ailleurs, « les deux parties ont réitéré leurs ambitions et leur volonté commune de consolider ces relations pour servir les objectifs de paix et de stabilité de la région ».

Concernant la coopération militaire, la visite du chef d’État-Major israélien « a permis d’examiner les opportunités de développer davantage les axes de la coopération portant principalement sur la formation ». Mais aussi, « le transfert de technologies ainsi que sur le partage d’expériences et d’expertises ». De plus, les discussions entre les deux parties ont aussi porté sur « l’intérêt de monter conjointement des projets industriels de défense au Maroc ».

Israël – Maroc : vers la création d’une commission militaire mixte

Dans ce même sillage, il convient de rappeler qu’en mars dernier, une délégation de hauts gradés israéliens avait effectué une visite au Maroc. Cette visite avait abouti à la signature d’un accord de coopération qui prévoit la création d’une commission militaire mixte.

Un autre accord avait été signé en novembre 2021. Celui-ci prévoyait une coopération entre services de renseignements, le développement de liens industriels, l’achat d’armements et des entraînements conjoints. Cette alliance militaire a aussi donné lieu, en juin dernier, à un exercice militaire « African Lion 2022 », coorganisé par le Maroc et les États-Unis, avec la participation d’observateurs israéliens. D’ailleurs, cet exercice aurait simulé des attaques contre des cibles algériennes.

Notons aussi que le rapprochement militaire affiché entre le Maroc et Israël a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Particulièrement de la part des activistes et des journalistes soutenant les causes palestinienne et sahraouie.