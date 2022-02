Israël éloignée de l’Union Africaine : une victoire pour l’Algérie ?

Le Sommet de l’Union Africaine, réuni aujourd’hui dimanche 06 février 2022, s’est penché sur le dossier d’Israël qui tend à occuper le siège de pays observateur au sein de l’Organisation panafricaine. C’est sur décision du président de la Commission africaine, Moussa Faki, que le statut d’observateur a été initialement accordé à Israël au sein de l’UA.

Une décision qui a été suspendue aujourd’hui, suite aux pressions exercées notamment par l’Algérie et l’Afrique du Sud. L’Algérie, qui est en plein escalade diplomatique avec un Maroc de plus en plus proche de Tel Aviv, et l’Afrique du Sud, dans le cadre de la lutte contre l’apartheid, refusent catégoriquement qu’Israël ne s’immisce dans les affaires africaines.

Tebboune parmi les Sept

Un comité de sept Chefs d’État africains a été mis en place afin de formuler une recommandation au Sommet de l’UA à propos du « problème israélien », est aussi l’une des décisions sur lesquelles a débouché la rencontre. Le président Algérien, Abdelmadjid Tebboune fera partie des sept.

Outre le président Tebboune, ce comité sera constitué du président sénégalais Macky Sall, président de l’UA, du président Sud-africain Cyril Ramaphosa, du président Paul Kagame rwandais , du président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, du président du Nigéria Muhamadu Bouhari et du président camerounais Paul Biya.

« Tout aurait dû être fait pour éviter que ce problème ne devienne une source de polarisation. C’est vraiment une mauvaise distraction à un moment où l’on n’en a pas besoin », a déclaré Solomon Dersso, fondateur du centre de réflexion Amani Africa, spécialisé sur l’UA.

Bien que cette problématique suscitée par Israël menace de diviser la politique de l’Afrique, il est toutefois à noter que cette suspension de la décision d’accorder à Israël le statut de membre observateur est perçue comme une véritable récompense pour les efforts de la diplomatie algérienne, qui s’échine depuis plusieurs mois à éloigner le spectre d’Israël du continent noir.