Islam Slimani quitte Coritiba et retourne en Belgique

C’était dans l’air, c’est désormais officiel ! Islam Slimani quitte le club brésilien Coritiba. Il a vite trouvé un nouveau point de chute puisqu’il va retourner en championnat belge pour rebondir.

Fin d’aventure d’Islam Slimani avec Coritiba. En effet, le club, qui a rélégué à la deuxième division brésilienne au terme du championnat, qui s’est achevé le mois de décembre dernier, a annoncé le départ de l’international algérien.

« Coritiba informe que l’athlète Islam Slimani ne fait plus partie de l’équipe professionnelle du club, en raison de la résiliation anticipée de son contrat de travail ». Lit-on dans le communiqué officiel de Coritiba.

Ainsi, « SuperSlim » quitte le championnat brésilien après une courte expérience qui aura duré quelques mois seulement. Le joueur n’a pas brillé avec Coritiba, où il a marqué 3 buts seulement en 11 matchs disputés.

O Coritiba informa que o atleta Islam Slimani não faz mais parte do plantel de profissionais do Clube, em virtude de rescisão antecipada do contrato de trabalho. pic.twitter.com/TOEI1IpZoW

