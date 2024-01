Islam Slimani évoque son avenir avec l’équipe d’Algérie après la CAN 2023

En plus du sélectionneur national, Djamel Belmadi, Islam Slimani a lui aussi accordé une interview au site officiel de la CAF. Il parle notamment de la CAN-2023 et les chances de la sélection nationale de remporter le tournoi africain.

A 35 ans, Islam Slimani va disputer la sixième CAN avec la sélection nationale. Son expérience servira du bien à l’équipe d’Algérie pour faire un bon tournoi en Côte d’Ivoire.

« C’est toujours une bonne chose d’être ici et de pouvoir jouer davantage pour mon équipe nationale, je peux aider mon équipe et j’espère jouer davantage. A mon avis, la CAN est le tournoi le plus difficile au monde. Il est très difficile de jouer contre des équipes africaines. Nous jouons contre de bonnes équipes et nous rencontrons souvent de grands joueurs. J’ai peu d’expérience, mais quand j’étais jeune, c’était très difficile ». Dira-t-il d’emblée.

Selon « SuperSlim », la sélection nationale jouit du potentiel pour remporter la CAN-2023. « Nous sommes tous là pour ça. Je pense que deux ou trois équipes sont favorites, comme la Côte d’Ivoire, le Maroc et l’Egypte. Ils ont de bonnes équipes, mais notre équipe est là pour gagner tous les matches. Nous avons de bons joueurs, comme toutes les équipes. Mais je pense que nous avons un entraîneur qui sait comment gérer une équipe et ce qu’il faut faire pour gagner ». A-t-il indiqué.

Slimani va-t-il arrêter après la CAN ?

Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale a été interrogé s’il compte annoncer sa retraite internationale après la CAN. Malgré son âge avancé, il n’y pense absolument pas, tant qu’il est encore capable de donner à l’équipe.

« J’espère jouer plus longtemps, mais si je peux jouer, je le ferai. J’aime jouer au football pour mon pays et si je le peux, je veux jouer la prochaine édition. Pour l’instant, nous voulons nous concentrer sur celle-ci et si je peux encore jouer, je serai là ». A-t-il affirmé.