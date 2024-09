Islam Slimani de retour au CRB, 11 ans après

Islam Slimani est de retour en championnat algérien pour rebondir. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie effectue son come-back au CR Bélouizdad, 11 ans après avoir quitté le club qui a été derrière sa révélation.

Après une courte expérience au Brésil avec Coritiba, Islam Slimani était revenu en Belgique l’hiver dernier, en optant pour KV Mechelen. Mais il n’a pas eu droit à un nouveau contrat au terme de la saison écoulée, bien que ses statistiques plaident en sa faveur, avec 3 buts et 4 passes décisives en 13 matchs.

Mais l’attaquant international a pris un long temps pour trancher sur sa future destination. Comme il fallait s’y attendre, il a décidé de revenir en championnat algérien pour rebondir.

Slimani de retour au CRB après rudes négociations avec Madar

En effet, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie effectue son come-back au CR Bélouizdad, 11 ans après. Il a officialisé sa venue ce matin, en signant un contrat de deux ans.

Selon des sources proches de la maison bélouizdadi, « Superslim » a négocié avec le P-DG du groupe Madar, Charaf-Eddine Amara, hier. Après rudes négociations, en ce qui concerne notamment l’aspect financier et la durée du contrat, les deux parties sont enfin parvenues à un accord. Du coup, le joueur est passé à l’action et sera présenté comme nouvelle et dernière recrue du Chabab dans les heures à venir.

Après avoir commencé sa carrière à la JSM Chéraga, Islam Slimani (36 ans) avait rejoint le CR Bélouizdad en 2009. Club qui lui avait permis de se révéler, claquer les portes de la sélection nationale mais surtout rejoindre l’Europe en été 2013. Après des passages sur Sporting Portugal, Leicester City, Newcastel United, Fenerbahce, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais, Stade Brestois ou encore, RSC Anderlecht, Coritiba et KV Mechelen, le joueur est de retour au bercail.