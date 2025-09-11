Islam Slimani continue son tour du monde et signe dans un 15ᵉ club

À 37 ans, Islam Slimani va encore continuer d’évoluer en Europe. Comme il fallait s’y attendre, il vient d’officialiser sa venue au club de la D1 roumaine CFR Cluj. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie va découvrir un septième championnat durant sa carrière.

Quelques jours seulement après avoir résilié son contrat à l’amiable avec le CR Bélouizdad, Islam Slimani a vite trouvé un nouveau point de chute. Au moment où tout le monde s’attendait à un départ vers le Golfe, le joueur préfère poursuivre sa carrière en Europe et c’est au championnat roumain qu’il va rebondir.

Transfert d’Islam Slimani au CFR Cluj : Un nouveau défi en Roumanie

En effet, il vient d’officialiser sa venue au CFR Cluj (D1 roumaine). En négociations depuis quelques jours, l’attaquant algérien et les responsables du club roumain sont parvenus à un accord.

« CFRistas, nous sommes ravis d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, Islam Slimani, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale algérienne, est le nouvel attaquant de notre équipe ! », a annoncé le club roumain la venue de SuperSlim en cette fin d’après-midi.

À noter que CFR Cluj occupe la 14e place en championnat local. Il compte 6 points en 7 matchs et accuse encore deux matchs retards. Il faut savoir aussi que c’est l’ex-club de l’international algérien Bilal Omrani.

Parcours d’Islam Slimani : Une carrière riche en expériences européennes

Islam Slimani a construit une carrière internationale remarquable, marquée par des passages dans plusieurs championnats européens prestigieux. Son aventure européenne débute en 2013 au Sporting Portugal, où il s’impose comme un attaquant redoutable avec 61 buts et 16 passes décisives.

Son talent lui ouvre les portes de la Premier League avec Leicester City, suivi d’un passage à Newcastle. En Ligue 1, Slimani laisse également son empreinte, notamment à l’AS Monaco où il réalise une performance notable avec 9 buts et 7 passes décisives en 19 matchs. Son parcours français se poursuit à l’Olympique Lyonnais et au Stade Brestois.

Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie a également joué dans d’autres championnats : en Turquie avec Fenerbahçe, au Brésil avec Coritiba, et en Belgique où il évolue successivement à Anderlecht, Westerloo et Malines.

🟢 À LIRE AUSSI : 18 mois après Belmadi, Sadi et Petkovic critiqués pour n’avoir rien amélioré

Le nouveau chapitre roumain d’Islam Slimani

Le choix de Slimani de rejoindre le CFR Cluj est une surprise pour beaucoup d’observateurs. Malgré les difficultés actuelles du club en championnat, l’arrivée de l’attaquant expérimenté est perçue comme un coup de force pour l’équipe.

Ce transfert marque un nouveau chapitre dans la carrière du joueur, qui continue de défier les attentes et de rechercher de nouveaux challenges. L’expérience de Slimani sera sans aucun doute un atout précieux pour le CFR Cluj, qui espère remonter au classement grâce à son nouveau buteur.

🟢 À LIRE AUSSI : « Stop… », Hafid Derradji critique sévèrement Petkovic