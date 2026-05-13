Islam Slimani à l’IR Tanger ? Le club marocain réagit

La situation d’Islam Slimani continue d’alimenter les discussions sur le marché des transferts. Depuis la fin de son aventure avec CFR Cluj, officialisée il y a quelques semaines, l’attaquant algérien se retrouve libre de tout engagement, suscitant de nombreuses spéculations quant à sa prochaine destination.

En effet, dès l’annonce de la rupture entre les deux parties, plusieurs pistes ont rapidement émergé. Dans un premier temps, le joueur a été associé à Al-Sadd SC, une destination souvent prisée par les joueurs expérimentés en fin de carrière. Quelques jours plus tard, un autre club a fait surface dans les rumeurs : IR Tanger. Une information qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, alimentant les débats parmi les supporters.

Démenti officiel de l’IR Tanger

Face à l’ampleur prise par ces spéculations, la direction de l’IR Tanger a tenu à réagir officiellement. Dans un communiqué publié récemment, le club marocain a démenti catégoriquement tout intérêt pour Islam Slimani. Les responsables ont ainsi affirmé que ces informations étaient « totalement infondées », mettant fin aux rumeurs persistantes liant le joueur à la formation tangéroise.

Le club a également précisé que l’attaquant ne figurait pas parmi les profils proposés à la direction en vue du prochain mercato estival, fermant ainsi définitivement la porte à une éventuelle arrivée.

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Silence de Slimani et spéculations sur son avenir

Pendant ce temps, le principal concerné reste silencieux. Depuis la fin de son passage au CFR Cluj, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie n’a fait aucune déclaration publique concernant son avenir. Ce silence intrigue, d’autant plus que l’ancien joueur du Sporting CP demeure une figure emblématique du football algérien. Il conserve une certaine cote sur le marché, notamment dans des championnats à la recherche de profils expérimentés.

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Malgré l’absence d’informations officielles, plusieurs indices laissent penser que la prochaine destination de Slimani pourrait se situer dans les pays du Golfe. Ces dernières années, de nombreux joueurs en fin de carrière ont opté pour ces championnats, attirés par des conditions financières avantageuses et un environnement moins exigeant sur le plan physique.

À 38 ans, Islam Slimani semble se rapprocher progressivement de la fin de sa carrière professionnelle. Toutefois, son expérience et son sens du but pourraient encore lui permettre de relever un dernier défi. Reste désormais à savoir où “Super Slim” posera ses valises pour écrire le dernier chapitre de son parcours.

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