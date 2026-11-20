Le paysage religieux mondial pourrait connaître un changement historique au cours des prochaines années. L’islam devrait dépasser le christianisme et devenir la religion comptant le plus de fidèles dans le monde dès 2035, selon de nouvelles projections du Pew Research Center, un institut américain spécialisé dans les études démographiques et sociales.

Publié le 18 novembre 2026, le rapport The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2020-2070 analyse l’évolution des principales religions à travers le monde et les transformations démographiques susceptibles de modifier leur poids au cours des prochaines décennies.

En 2020, le christianisme occupait toujours la première place, avec environ 2,27 milliards de fidèles, contre 2,02 milliards pour l’islam. Mais l’écart devrait rapidement se réduire. Selon les estimations du centre de recherche, le nombre de musulmans pourrait atteindre 2,57 milliards en 2035, contre 2,52 milliards de chrétiens. Ce croisement marquerait une première dans l’histoire démographique récente des deux religions.

La natalité, principal moteur de cette progression

Pourquoi l’islam connaît-il une croissance aussi rapide ? Le Pew Research Center identifie plusieurs facteurs, mais la natalité constitue de loin le principal moteur de cette évolution.

Entre 2020 et 2025, les femmes musulmanes ont eu en moyenne 3,1 enfants, contre 2,5 pour les femmes chrétiennes. Cet écart s’explique notamment par la structure démographique des deux populations : les musulmans sont globalement plus jeunes et comptent davantage de personnes en âge d’avoir des enfants.

En 2020, l’âge médian des musulmans était de 24 ans, contre 31 ans chez les chrétiens. Cette différence d’âge contribue également à accélérer la croissance de la population musulmane.

Les conversions et les changements d’appartenance religieuse interviennent aussi dans cette évolution, mais leur influence reste nettement moins importante que celle des naissances. Le rapport estime notamment que 252 millions de bébés sont nés de mères musulmanes entre 2020 et 2025, contre 208 millions de mères chrétiennes.

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Plus de 3,6 milliards de musulmans en 2070 ?

La tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines décennies. Selon les projections du Pew Research Center, la population musulmane pourrait atteindre 3,64 milliards de personnes en 2070, soit environ 36 % de la population mondiale.

Le christianisme compterait, de son côté, près de 2,96 milliards de fidèles, représentant environ 29 % de la population mondiale. Ces chiffres confirmeraient ainsi un changement durable dans la répartition des principales religions à l’échelle internationale.

La progression ne concernerait toutefois pas toutes les religions de la même manière. Le nombre d’hindous et de juifs devrait continuer d’augmenter en valeur absolue, mais leur proportion dans la population mondiale devrait légèrement reculer.

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Le bouddhisme devrait, quant à lui, connaître une baisse à la fois en nombre de fidèles et en part de la population mondiale.

Autre évolution notable : les personnes sans affiliation religieuse, parmi lesquelles figurent notamment les athées et les agnostiques. Si leur nombre devrait progresser dans plusieurs pays, leur part dans la population mondiale pourrait passer de 24 % en 2020 à 17 % en 2070. Leur effectif total devrait même diminuer, notamment en raison du recul démographique attendu en Chine, qui concentre une grande partie de cette population.

Des projections qui restent soumises aux évolutions démographiques

Le Pew Research Center précise que ces estimations reposent sur plusieurs paramètres, notamment la natalité, la mortalité, les migrations et les changements d’appartenance religieuse. Elles couvrent 201 pays et territoires, représentant 99,98 % de la population mondiale.

Les chiffres regroupent également les différentes branches de chaque religion, sans distinction entre les sunnites et les chiites pour l’islam, ou entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes pour le christianisme.

Il s’agit enfin de projections démographiques fondées sur la continuité des tendances observées, et non de certitudes. Des événements majeurs, comme les conflits, les crises sanitaires ou les transformations économiques et sociales, pourraient modifier ces trajectoires d’ici à 2070.