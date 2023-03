ISH 2023 : LG dévoile ses solutions HVAC innovantes et écoénergétiques

Leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers, l’entreprise LG ne cesse de renforcer sa position sur le marché européen du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC), et ce, grâce à ses solutions innovantes et écoénergétiques.

Au Salon international de l’assainissement, du chauffage et de l’air (ISH) 2023, LG a mis en avant la nouvelle pompe à chaleur air Therma V utilisant un réfrigérant à faible PRG et le Multi V économe en énergie au sein d’un des plus grands salons européens du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

LG présente ses solutions HVAC à ISH 2023

LG Electronics (LG) présente ses dernières solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) au Salon international de l’assainissement, du chauffage et de l’air (ISH) 2023, qui se tient à Francfort, en Allemagne, du 13 au 17 mars en cours. Exposées sur les stands Residential Solution et Commercial Solution, les solutions de pointe de LG pour la maison et l’entreprise offrent les solides performances et l’efficacité énergétique que les clients européens exigent.

En raison du renforcement des réglementations environnementales et de la pénurie de gaz naturel, le marché européen du CVC a connu un intérêt croissant pour les systèmes de climatisation par pompe à chaleur qui peuvent réduire les émissions de carbone et la dépendance à l’égard des combustibles fossiles.

En 2019, l’Union européenne (UE) a annoncé sa politique « European Green Deal », visant à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. L’année dernière, elle a également déclaré le plan « REPowerEU » qui vise à étendre l’utilisation des énergies renouvelables d’ici à 2030 et à réduire la consommation d’énergie et la dépendance à l’égard des combustibles fossiles.

Reflétant les tendances actuelles du marché, et un engagement en faveur de l’efficacité énergétique, les produits HVAC de LG au salon ISH 2023 démontrent la qualité et la valeur qui ont fait de l’entreprise l’un des plus grands acteurs de l’industrie.

Ainsi, les visiteurs du stand Residential Solution peuvent explorer diverses solutions conçues pour les résidences privées, notamment des pompes à chaleur à source d’air (ASHP) utilisant des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (GWP), des systèmes avancés de ventilation à récupération d’énergie (ERV), le chauffe-eau fiable de LG, ainsi que le système de stockage d’énergie (ESS). Mais aussi, la solution de contrôle de l’énergie des bâtiments (BECON) pour une gestion intelligente de l’énergie.

Le nouveau Therma V™ R290 Monobloc séduit à ISH 2023

Faisant ses débuts mondiaux à ISH 2023, le tout nouveau Therma V™ R290 Monobloc est destiné aux applications résidentielles. L’impressionnant ASHP utilise le réfrigérant R290, qui a un PRP de trois – bien inférieur au PRP des réfrigérants couramment utilisés dans les solutions de chauffage. Le Therma V R290 Monobloc fournit également un chauffage intérieur fiable pour garder les maisons confortablement chaudes tout au long des mois les plus froids de l’année.

La série Therma V de systèmes de climatisation par pompe à chaleur à haut rendement de LG gagne en popularité sur le marché européen. Offrant une expérience client différenciée basée sur des technologies avancées et des fonctions pratiques d’économie d’énergie, les remarquables ASHP de LG ont vu leurs ventes augmenter de plus de 120 % au cours de l’année écoulée. Dans la majorité des pays européens où les activités de CVC de l’entreprise sont présentes, notamment en France et en Allemagne, les ventes de pompes à chaleur LG ont plus que doublé en 2022.

En tant que solutions ASHP, les produits LG Therma V utilisent l’air extérieur pour générer de l’énergie pour le refroidissement et le chauffage, ce qui entraîne des gains significatifs en termes d’efficacité opérationnelle. LG Therma V utilise 75 % de l’énergie thermique de l’air et 25 % de l’électricité, ce qui aide les ménages à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.

ISH 2023 : quelles sont les autres nouveautés de LG ?

Autre solution LG économe en énergie à l’honneur à ISH 2023, le système Multi V™ i à débit de réfrigérant variable (VRF) se trouve sur le stand des solutions commerciales de l’entreprise. Équipé du moteur IA très évolué de LG, le Multi V i améliore les économies d’énergie jusqu’à 24,7 % via AI Smart Care, qui utilise l’apprentissage spatial et situationnel pour ajuster la puissance de refroidissement et de chauffage.

La solution tire également parti de l’AI Indoor Space Care de LG pour aider à maintenir une température intérieure homogène, en allumant automatiquement les unités intérieures dans une zone donnée lorsque des occupants sont détectés, et en les éteignant à nouveau lorsque les occupants sont partis.

« Du nouveau Therma V R290 Monobloc au Multi V i, nos dernières solutions HVAC démontrent notre engagement à promouvoir un mode de vie plus économe en énergie », a déclaré James Lee, responsable de l’unité commerciale Air Solution chez LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « LG continuera à développer des solutions intelligentes et économes en énergie et s’efforcera de se rapprocher de la neutralité carbone. »

Ainsi, les visiteurs du stand de LG à l’exposition ISH 2023 (E69, 12.1 Hall, Messe Frankfurt) peuvent découvrir le portefeuille complet de solutions HVAC de pointe de l’entreprise LG.

