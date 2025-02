ISE 2025 : LG présente des solutions de signalisation numérique adaptées aux secteurs B2B

LG Electronics (LG) présente ses innovations en matière de signalisation numérique lors du salon Integrated Systems Europe (ISE) 2025, qui s’est tenu à Barcelone (Espagne) du 4 au 7 février. Sous le thème « Solutions sur mesure, Croissance optimisée », le stand de LG a mis en avant des innovations dédiées à divers secteurs tels que le retail, l’entreprise, l’éducation, le transport et l’hôtellerie. Grâce à ces solutions d’affichage personnalisées, LG répond aux exigences des professionnels tout en améliorant l’expérience client avec des technologies de pointe.

LG a marqué les esprits avec son spectaculaire Kinetic LED, un écran géant « en mouvement » qui capte instantanément l’attention des visiteurs. Installé à l’entrée du stand, cet écran révolutionnaire utilise l’intelligence artificielle pour offrir un spectacle interactif et captivant. Composé de 88 panneaux LED connectés, il affiche des dimensions impressionnantes de 7 180 x 4 090 mm et combine LED et miroirs. Ses modules en forme de cube peuvent pivoter à 360° horizontalement, créant ainsi des animations dynamiques et visuellement fascinantes.

Les visiteurs ont également pu vivre une expérience interactive unique grâce à la fonctionnalité « transformation d’image » par IA. En téléchargeant une photo depuis leur smartphone via un QR code, leur image est instantanément transformée en œuvre de style Pop Art, puis affichée sur le Kinetic LED. Développée en collaboration avec Easywith, cette innovation représente une solution publicitaire immersive qui engage directement le public.

LG MAGNIT Micro LED : une nouvelle génération d’écrans ultra-haute définition

LG améliore sa gamme LG MAGNIT Micro LED en optimisant l’installation, la compatibilité des contenus et l’efficacité énergétique. Grâce à un nouveau design, les installateurs peuvent désormais ajuster les espaces entre les modules LED directement à l’arrière de l’écran, une avancée qui facilite grandement la mise en place.

En parallèle, LG améliore la gestion des couleurs et la qualité d’image en renforçant la compatibilité avec les contrôleurs de contenu, garantissant ainsi un rendu visuel optimal. De plus, la consommation d’énergie en mode veille est réduite de 98 % par rapport aux modèles précédents, un progrès majeur pour une meilleure efficacité énergétique.

Ces dernières innovations Micro LED, y compris les nouvelles solutions MAGNIT, sont présentées dans la zone dédiée aux technologies LED du stand LG, mettant en avant le savoir-faire de la marque en matière d’affichage numérique de nouvelle génération.

LG dévoile ses solutions de signalisation extérieure à haute luminosité avec technologie Anti-Discoloration™

À l’occasion de l’ISE 2025, LG a présenté ses nouvelles solutions de signalisation extérieure à haute luminosité, intégrant sa technologie innovante Anti-Discoloration™. Exposée au public pour la première fois, cette avancée technologique protège efficacement les écrans extérieurs de LG contre le jaunissement causé par une exposition prolongée au soleil, un problème courant dans l’affichage numérique en extérieur.

En 2024, LG est devenu le premier fabricant à obtenir la certification de Underwriters Laboratories (UL) pour cette technologie, une reconnaissance de fiabilité et de performance par l’un des organismes mondiaux les plus respectés en matière de normes et de tests de sécurité. Afin de démontrer la robustesse de ses écrans, LG a recréé sur son stand plusieurs scénarios extérieurs immersifs, notamment un arrêt de bus, un stade sportif et un restaurant drive-thru.

Dans la zone Retail du stand LG, les visiteurs peuvent découvrir une large gamme de solutions d’affichage adaptées aux environnements commerciaux. Parmi elles, les bornes modulaires de deuxième génération, conçues pour être à la fois polyvalentes et faciles à installer, se distinguent par leur modularité et leur personnalisation.

De plus, LG met en avant trois modèles de signalétiques numériques (US5P, UV5N et UP5Q), certifiés conformes aux normes de sécurité incendie les plus strictes, notamment BS476 au Royaume-Uni et EN13501-1 en Union européenne. Ces écrans offrent une résistance accrue au feu, garantissant une utilisation sécurisée dans les espaces commerciaux.

LG CreateBoard et Business Cloud : des solutions optimisées pour l’éducation et les entreprises

LG enrichit également son offre pour les secteurs éducatif et professionnel avec sa gamme LG CreateBoard, conçue pour répondre aux besoins variés des utilisateurs. Cette année, l’entreprise élargit sa gamme avec LG CreateBoard Pro et LG CreateBoard Core, deux solutions qui allient fonctionnalité et flexibilité pour s’adapter à tous les environnements d’apprentissage et de travail.

En complément, LG présente LG Business Cloud, une plateforme intuitive qui permet une gestion centralisée et efficace des écrans commerciaux. Grâce à cette solution, les entreprises peuvent optimiser l’utilisation de leurs dispositifs d’affichage, améliorant ainsi productivité et expérience utilisateur.

L’ensemble des innovations dévoilées à l’ISE 2025 illustre l’engagement de LG à proposer des solutions technologiques de pointe, adaptées aux défis des espaces commerciaux, publics et éducatifs.

« LG s’engage à fournir des solutions d’affichage commercial adaptées aux besoins spécifiques de divers environnements professionnels », a déclaré Paik Ki-mun, responsable du secteur Information Display chez LG Media Entertainment Solution. « En tant que leader du marché B2B, notre mission est d’apporter des innovations qui subliment les espaces commerciaux, transforment l’expérience client et soutiennent la croissance de nos partenaires », a-t-il encore affirmé.

À propos de la société LG Electronics Media Entertainment Solution

La société LG Media Entertainment Solution (MS) est un innovateur reconnu dans les domaines des téléviseurs, de l’audio, des écrans et des plateformes de télévision intelligente. Elle améliore l’expérience de divertissement multimédia avec ses téléviseurs OLED, réputés pour leur noir parfait et leur couleur parfaite, ainsi que ses téléviseurs LCD QNED haut de gamme, tous alimentés par la plateforme de télévision intelligente webOS personnalisée.

En outre, l’entreprise propose également des solutions en Technologie de l’Information (écrans de jeu, écrans professionnels, ordinateurs portables, projecteurs, appareils cloud et écrans médicaux), ainsi que des solutions d’affichage (affichage Micro LED, affichage numérique, affichage pour l’hôtellerie et solutions logicielles d’affichage) conçues pour maximiser l’efficacité du travail des clients et offrir une grande valeur. Pour plus d’actualités sur LG, consultez le site : www.LGnewsroom.com.