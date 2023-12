Isco Meddahi, 1ᵉʳ Algérien à mobilité réduite à gravir le Kilimandjaro

Faire le tour de la Méditerranée en solo, relier la France et l’Algérie grâce à un trajet à pied, partir à la découverte du continent africain à moto, sont autant de défis et de challenges soulevés par des Algériens passionnés du voyage et de l’aventure.

Un autre Algérien a réussi à soulever un challenge de taille, notamment celui d’atteindre le sommet du mont du Kilimandjaro, en Tanzanie, le plus haut sommet en Afrique.

L’Algérien Isco Meddahi au plus haut sommet d’Afrique

Il en est question de Abdenour Meddahi, connu sous le nom d’Isco, un jeune Algérien, âgé de 26 ans, natif de la wilaya de Chlef, qui a fait de son amour pour la nature et les voyages une passion, qu’il partage sur ses réseaux sociaux. En effet, après avoir terminé ses études, Isco a décidé de se consacrer au vlogging et au domaine du tourisme et des voyages.

Après avoir fait le tour de plusieurs régions en Algérie, Isco Meddahi a décidé d’entamer une nouvelle aventure et de soulever un nouveau challenge. Le 10 octobre dernier, il annonce, sur son réseau Instagram, sa volonté de souler le défi de gravir le Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique.

Par ailleurs, le mois de novembre dernier, il revient dans une nouvelle vidéo, pour annoncer avoir réalisé son rêve de gravir et surtout d’atteindre le sommet du Kilimandjaro, culminant 5 895 m d’altitude. Une réalisation doublement méritée, car une fois arrivé au plus haut sommet d’Afrique, Isco Meddahi devient le premier Algérien porteur d’un handicap, et le cinquième au monde arabe, à gravir ce mont.

Le prochain grand défi, l’ascension du mont d’Everest

La passion d’Abdenour Meddahi pour l’escalade des montagnes lui a permis, auparavant, de gravir Djebel Kssel dans la wilaya d’El bayadh, d’escalader pour atteindre le mont Issa (2236 m d’altitude) à Naama et de tracer sa route vers la cascade de Timzala.

Malgré son handicap, le climat et la difficulté de ce sport, le randonneur ne compte pas s’arrête à cette réussite et pense déjà à lever la barre très haute. Son prochain challenge est de réussir à escalader jusqu’à atteindre le mont Everest.

@iscomeddahi و تحقق الحلم أخيرا، أول جزائري من ذوي الهمم صعد أعلى قمة في إفريقيا(قمة كيليمنجارو5895M)شكرا لكل الناس لس ساعدوني و على رأسهم خديجة لن أنسى ما فعلت معي و للراعي الراسمي #ذوي_الاحتياجات_الخاصة #kilimanjaro #أعلى_قمة_في_افريقيا ♬ son original – iscomeddahi

