Isack Hadjar change d’écurie et rejoint Red Bull

Isack Hadjar, 21 ans, rejoindra officiellement Max Verstappen chez Red Bull Racing dès la saison prochaine. Cette montée en grade du jeune pilote franco-algérien signifie la fin de l’aventure pour Yuki Tsunoda, qui ne disposera d’aucun volant ni chez Red Bull ni chez Racing Bulls en 2026, rapporte le média britannique « The Telegraph ».

La décision a été entérinée dimanche soir à l’issue du Grand Prix de Doha remporté par Verstappen, lors d’une réunion stratégique réunissant Laurent Mekies, Helmut Marko et le directeur général Oliver Mintzlaff. L’annonce publique de la nouvelle équipe de pilotes est attendue mardi, comme l’a confirmé Mekies.

Un Parcours Prometteur pour Hadjar

Cette promotion n’a rien d’une surprise : Hadjar était dans les plans de Red Bull depuis des mois, porté par un excellent premier exercice au sein de Racing Bulls, ponctué notamment par un podium à Zandvoort. En revanche, Tsunoda avait déjà été repositionné chez Red Bull après deux courses seulement, au détriment de Liam Lawson. Ce dernier restera finalement chez Racing Bulls, où il fera équipe avec le jeune Arvid Lindblad (18 ans).

Pour Tsunoda, le Grand Prix d’Abou Dhabi marquera donc la fin de son passage en Formule 1 avec Red Bull. Il ne prendra même pas part à la première séance d’essais libres, celle-ci étant confiée à Lindblad dans le cadre des quotas obligatoires pour les rookies. Avec seulement 33 points inscrits contre 396 pour Verstappen, l’avenir du pilote japonais pourrait néanmoins se poursuivre dans un rôle de réserviste, une option encore à l’étude.

Les Défis et Réalisations de Hadjar

Contraint à l’abandon dimanche lors du Grand Prix du Qatar, Isack Hadjar (Racing Bulls) n’a pas caché sa frustration après avoir été victime d’une crevaison dans les derniers tours alors qu’il évoluait dans le Top 10.

« À une dizaine de tours de l’arrivée, j’ai commencé à remarquer de fortes vibrations sur l’aileron avant gauche. J’ai essayé d’éviter les vibreurs autant que possible, mais il a fini par céder, entraînant une crevaison et d’autres dégâts sur la voiture », a expliqué le jeune pilote de 21 ans.

Qualifié en sixième position, Hadjar quitte Lusail avec beaucoup de regrets : « Je suis très en colère et un peu déçu de moi-même. J’ai complètement raté la procédure de départ, je n’ai pas bien fait le travail, tout simplement. »

Il reconnaît toutefois que la fiabilité reste un élément hors de son contrôle : « Contre les problèmes mécaniques, je ne peux rien faire. Ce n’est pas ce qui me dérange le plus, mais c’est frustrant de perdre autant de points de cette manière. »

