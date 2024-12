Isack Hadjar, 1er pilote franco-algérien à signer en Formule 1 avec Red Bull

Isack Hadjar, jeune pilote franco-algérien, est désormais l’une des grandes promesses du sport automobile. En 2025, il fera ses premiers pas en Formule 1 avec l’écurie Racing Bulls, succédant à Liam Lawson, également issu de l’académie Red Bull, qui prend place chez Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen. Cette montée en puissance de Hadjar illustre parfaitement le modèle de la fameuse académie Red Bull, qui a déjà vu passer des pilotes de renommée mondiale tels que Max Verstappen et Sebastian Vettel.

Né à Paris le 28 septembre 2004, Isack Hadjar possède la double nationalité française et algérienne, bien qu’il représente la France en compétition. Dès 2015, il se lance dans le karting, une discipline dans laquelle il se distingue rapidement. Son passage à la compétition automobile se fait en 2019, lorsqu’il fait ses débuts en monoplace en participant au Championnat de France F4.

Ainsi, c’est en mai 2021, lors de la compétition à Monaco en Championnat de Formule Régionale Européenne, que sa carrière prend un tournant décisif. En réalisant un Grand Chelem (pole, victoire et meilleur tour en course), Hadjar attire l’attention de Helmut Marko, responsable de l’académie Red Bull, qui lui propose de rejoindre les rangs du programme de développement de l’écurie autrichienne.

Isack Hadjar : Le Parcours sous l’égide de Red Bull

Le programme Red Bull, reconnu pour avoir forgé les carrières de pilotes comme Max Verstappen et Sebastian Vettel, offre une plateforme idéale pour un jeune talent tel que Hadjar. En 2022, il fait ses débuts en Formule 3 avec l’écurie Hitech GP, où il se distingue en remportant trois victoires et cinq podiums, terminant sa première saison à une impressionnante 4e place du championnat.

L’année suivante, Hadjar franchit un nouveau cap en rejoignant la Formule 2 avec Hitech. Sa saison 2023, bien que marquée par une 14e place finale, est couronnée par une expérience précieuse : il a eu l’opportunité de prendre le volant d’une voiture de Formule 1 lors d’une séance d’essais libres (FP1) au Grand Prix du Mexique, une première incursion dans la discipline reine.

L’année 2024 marque donc un tournant majeur pour le pilote. Il rejoint Campos Racing en Formule 2, où ses performances atteignent des sommets, finissant à la 2e place du championnat derrière Gabriel Bortoleto. Sa saison impressionnante confirme son potentiel et fait de lui un candidat presque incontournable pour un futur en Formule 1.

Isack Hadjar et la F1 : l’aboutissement d’années de travail

Les résultats constants et la progression fulgurante de Hadjar en Formule 2 ont fait de son entrée en F1 une question de « quand », et non de « si ». Lorsque Red Bull a décidé de se séparer de Sergio Perez à la fin de 2024, une place s’est ouverte au sein de l’équipe. Avec l’ascension de Liam Lawson chez Red Bull Racing, l’opportunité s’est présentée pour Hadjar, qui a été confirmé comme le nouveau coéquipier de Yuki Tsunoda chez Racing Bulls pour la saison 2025.

Hadjar est désormais prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Pour lui, intégrer une équipe comme Racing Bulls représente l’aboutissement d’années de travail acharné et de sacrifices. Pour Red Bull, c’est un choix stratégique qui s’inscrit dans une volonté de renouveler l’équipe avec des talents jeunes et prometteurs. Hadjar, avec son esprit de compétition et son ambition sans limite, pourrait bien être l’un des pilotes de demain sur la scène de la Formule 1.

L’ascension de ce jeune franco-algérien ne fait que commencer, et les yeux du monde entier seront rivés sur lui lorsqu’il s’élancera sur la grille de départ en 2025, une année où il espère marquer l’histoire de la Formule 1.