IRM, smartphones… L’Algérie détient la 3ᵉ plus grande réserve mondiale d’un gaz vital pour la High-Tech

L’Algérie consolide sa position d’acteur incontournable sur l’échiquier énergétique mondial. Selon les dernières données, la production nationale de hélium a atteint 11 millions de mètres cubes, s’inscrivant dans une production mondiale globale de 180 millions de mètres cubes.

L’extraction de ce gaz rare en Algérie est intrinsèquement liée à l’industrie du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). C’est principalement à partir du gisement géant de Hassi Rmel — l’un des plus grands réservoirs de gaz au monde — que le pays déploie une capacité de production annuelle avoisinant les 50 millions de mètres cubes.

Cette performance hisse l’Algérie au rang de troisième producteur mondial et deuxième puissance arabe, juste derrière le Qatar.

Selon une étude de Attaqa (basée à Washington), l’alliance productive entre l’Algérie et le Qatar représente environ 42 % de la production de hélium du monde arabe.

Hélium : l’Algérie détient les plus grandes réserves du continent africain

Au-delà de la production immédiate, l’Algérie brille par son potentiel souterrain. D’après les données de l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), le pays détient la troisième place mondiale en termes de réserves, avec un stock estimé à 8,2 milliards de mètres cubes. Elle devance ainsi des puissances majeures telles que la Russie, le Canada et la Chine.

À l’échelle régionale, les réserves arabes globales s’élèvent à 18,3 milliards de mètres cubes, soit environ 35 % des réserves mondiales, estimées à 52 milliards de mètres cubes.

Si le marché européen demeure la destination historique des cargaisons algériennes, Alger diversifie ses horizons. En mars 2025, la société chinoise « Fullcryo » a scellé un accord stratégique avec l’Algérie pour l’importation de hélium liquide. Ce partenariat inclut également une coopération technique avancée sur les procédés d’extraction, de liquéfaction et l’échange d’expertises.

Pourquoi un tel engouement ? Le hélium est vital pour les industries de pointe :

Santé : Refroidissement des appareils d’IRM .

. Technologie : Fabrication de puces électroniques et de fibres optiques (Internet haut débit).

et de (Internet haut débit). Aérospatial & Défense : Composants critiques et maintenance scientifique.

Exploration : Mélanges gazeux pour la plongée sous-marine à grande profondeur.

Alors que le duo Alger-Doha domine actuellement le marché arabe, de nouveaux acteurs émergent. En février 2026, la Jordanie a signé un protocole d’accord avec une firme britannique pour l’exploration du hélium dans la zone de la Mer Morte.