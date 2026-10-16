IRG sur les salaires : jusqu’à 30 000 DA exonérés, les abattements de la DGI expliqués

En Algérie, les salaires et pensions imposables jusqu’à 30 000 DA par mois échappent totalement à l’IRG. Au-delà, plusieurs abattements réduisent l’impôt, selon la Direction générale des impôts. Les retraités et les travailleurs handicapés bénéficient d’un régime plus favorable jusqu’à 42 500 DA.

Combien d’impôt est prélevé chaque mois sur un salaire ou une pension ? La réponse dépend du barème de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de plusieurs abattements. Voici les seuils à connaître, avec des exemples de calcul.

IRG en 2026 : quel barème d’imposition pour les salaires et les pensions ?

Le barème de l’IRG figure à l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées. La loi de finances 2022 l’a entièrement révisé, pour une application dès janvier 2022. Il compte six tranches, avec des taux allant de 0 à 35 %.

Ce barème reste en vigueur. La loi de finances 2026 n’a modifié l’article 104 que pour les revenus des capitaux mobiliers. La partie consacrée aux salaires reste inchangée, et le projet de loi de finances 2027 ne prévoit pas de nouveau barème.

L’IRG s’applique aux traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères. Il porte sur le revenu imposable, c’est-à-dire après déduction des cotisations de sécurité sociale. Le salaire net perçu ne sert donc pas de référence pour le calcul. Les tranches annuelles publiées par la DGI sont les suivantes, avec leur équivalent mensuel :

jusqu’à 240 000 DA par an (20 000 DA par mois) : 0 % ;

de 240 001 à 480 000 DA (20 001 à 40 000 DA par mois) : 23 % ;

de 480 001 à 960 000 DA (40 001 à 80 000 DA par mois) : 27 % ;

de 960 001 à 1 920 000 DA (80 001 à 160 000 DA par mois) : 30 % ;

de 1 920 001 à 3 840 000 DA (160 001 à 320 000 DA par mois) : 33 % ;

plus de 3 840 000 DA (plus de 320 000 DA par mois) : 35 %.

Exonération IRG 2026 : quels salaires et pensions ne paient aucun impôt ?

Les revenus imposables qui n’excèdent pas 30 000 DA par mois bénéficient d’une exonération totale, selon la DGI. Cette règle concerne aussi bien les salariés que les retraités et les travailleurs handicapés. Un salarié dont le revenu imposable atteint 30 000 DA ne subit donc aucune retenue d’IRG.

Le seuil s’apprécie sur le revenu imposable, et non sur le salaire brut ou net. Un salaire brut légèrement supérieur à 30 000 DA peut donc rester exonéré après déduction des cotisations. Le bulletin de paie permet de connaître le revenu imposable exact.

Impôt sur les salaires : comment fonctionne l’abattement de 40 % ?

Au-delà de 30 000 DA, l’administration calcule d’abord l’impôt selon le barème. Elle applique ensuite un abattement de 40 % sur le montant obtenu. Cet abattement ne peut être inférieur à 1 000 DA ni supérieur à 1 500 DA par mois.

Prenons un revenu imposable de 40 000 DA. Le barème donne 4 600 DA d’impôt, soit 23 % de la part comprise entre 20 000 et 40 000 DA. L’abattement, plafonné à 1 500 DA, ramène l’IRG à 3 100 DA.

A LIRE AUSSI : CASNOS 2026 : ce qui change pour les commerçants et non-salariés

IRG 2026 : quel abattement pour les salaires entre 30 000 et 35 000 DA ?

Les revenus imposables compris entre 30 001 et 35 000 DA bénéficient d’un second abattement. La DGI fixe sa formule : IRG = IRG après premier abattement × 137/51 − 27 925/8. Ce mécanisme évite un saut brutal d’impôt juste au-dessus du seuil d’exonération.

L’impôt part ainsi de presque zéro à 30 001 DA. Il rejoint progressivement le calcul normal à 35 000 DA. Au-delà de ce montant, seul l’abattement de 40 % s’applique.

Retraités et travailleurs handicapés : un abattement jusqu’à 42 500 DA

Deux catégories bénéficient d’un régime plus favorable. Il s’agit des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, et des retraités du régime général. Pour leurs revenus compris entre 30 001 et 42 500 DA, un abattement supplémentaire s’applique, selon la formule : IRG = IRG après premier abattement × 93/61 − 81 213/41.

Cet abattement ne se cumule pas avec le deuxième abattement réservé à la tranche de 30 001 à 35 000 DA. Il ne constitue pas non plus une exonération totale : l’impôt reste dû, mais réduit. Au-delà de 42 500 DA, ces contribuables relèvent du calcul applicable à tous les salariés.

Le régime de ces catégories s’est nettement amélioré. Jusqu’à fin 2020, l’article 68 du code ne les exonérait que jusqu’à 20 000 DA. La loi de finances 2021 a abrogé cette disposition. La loi de finances 2022 a ensuite créé le mécanisme actuel, inscrit à l’article 104.

Le texte vise expressément les « travailleurs retraités du régime général ». Les retraités relevant d’autres régimes ont donc intérêt à vérifier leur situation auprès de leur caisse ou de leur centre des impôts. La même retenue à la source s’applique par ailleurs aux pensions versées à des personnes domiciliées hors d’Algérie.

A LIRE AUSSI : Régularisation fiscale à 8 %, dettes d’avant 2011 effacées : la date limite du 31 décembre approche

Exemples de calcul de l’IRG

Les exemples suivants portent sur un revenu imposable mensuel. Ils reprennent le barème officiel publié par la DGI, qui arrondit l’impôt au dixième de dinar inférieur. Au-delà de 42 500 DA, le calcul devient identique pour tous les contribuables.

30 000 DA : aucun IRG, pour tous ;

aucun IRG, pour tous ; 32 000 DA : 957,80 DA pour un salarié, 543,90 DA pour un retraité ou un travailleur handicapé ;

957,80 DA pour un salarié, 543,90 DA pour un retraité ou un travailleur handicapé ; 35 000 DA : 2 070 DA pour un salarié, 1 175 DA pour un retraité ou un travailleur handicapé ;

2 070 DA pour un salarié, 1 175 DA pour un retraité ou un travailleur handicapé ; 40 000 DA : 3 100 DA pour un salarié, 2 745,40 DA pour un retraité ou un travailleur handicapé ;

3 100 DA pour un salarié, 2 745,40 DA pour un retraité ou un travailleur handicapé ; 50 000 DA : 5 800 DA, pour tous ;

5 800 DA, pour tous ; 70 000 DA : 11 200 DA, pour tous.

À 40 000 DA, un retraité paie ainsi environ 355 DA d’impôt de moins qu’un salarié. L’écart disparaît au-delà de 42 500 DA, lorsque le calcul redevient identique pour tous. Ces seuils prennent un relief particulier avec les hausses de salaires annoncées pour 2027, dont le montant n’est pas encore connu.

L’employeur ou la caisse de retraite opère la retenue à la source chaque mois : aucune démarche n’est nécessaire. En cas de doute, vérifiez votre bulletin de paie. Votre employeur, votre caisse ou votre centre des impôts pourront vous renseigner, afin d’éviter toute confusion.

A LIRE AUSSI : Banque d’Algérie : 6 obligations qui changent tout pour les clients dès le 1er octobre