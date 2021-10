Iran : l’Algérie met en garde contre une « sionisation de l’Islam »

Lors d’un discours que Bouabdellah Ghoulam Allah, le président du Haut Conseil Islamique (HCI), a prononcé aujourd’hui dans la capitale iranienne Téhéran, il a mis en garde « les musulmans » contre « un danger écrasant » qui consiste en « la sionisation de l’Islam ».

Il est à rappeler que Goullam Allah a atterri à Téhéran à l’invitation du groupe international pour le rapprochement des Madhahibs islamiques, et ce, dans le cadre des travaux du 35ᵉ congrès international de l’Union Islamique qui se déroulent du 19 au 24 octobre.

Lors de son discours prononcé aujourd’hui, le président du HCI a d’abord souligné l‘attachement de l’Algérie à « l’unité et à la coopération entre les États sans s’immiscer dans leurs affaires internes tout en cherchant à consolider la coexistence ». Ghoulam Allah n’a pas manqué d’inviter « les musulmans à se dépêcher pour éviter les divisions et les affrontements, et à avancer vers l’unité pour réduire les différences ».

Quand Ghoulam Allah évoque une « idéologie sioniste raciste »

Ghoulam Allah, alors que les tensions montent entre Alger et Tel Aviv, n’a pas hésité à évoquer, depuis la capitale iranienne, « les dangers du sionisme », et « le racisme idéologique » qui, selon lui, en découle.

En effet, l’actuel président du HCI et l’ancien ministre des Affaires religieuses, a déclaré qu’il profite de « l’occasion de sa convocation à la Conférence islamique pour mettre en garde les musulmans contre le danger écrasant qui veut la sionisation de l’islam, comme il l’avait déjà fait avec le christianisme ».

Selon Ghoullam Allah, le plus grand danger qui guette l’islam et les musulmans se reflète notamment dans « la pensée sioniste raciste qui a placé sous son emprise la religion chrétienne ». Le président du HCI a aussi évoqué l’existence « de courants sionistes chrétiens ».

Pour conclure, Ghoulam Allah n’a pas omis de se pencher sur la tendance à la normalisation avec Israël. Selon lui, il s’agit cependant de « compagnes coercitives de normalisation ». Pour contrer cette influence israélienne, Ghoulam Allah a exhorté « la nation islamique » à « se réveiller de son hibernation« et à user de « sa force spirituelle ».