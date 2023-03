iPhones en or de Messi aux joueurs argentins : vrai cadeau ou coup de pub ?

Lionel Messi aurait commandé des smartphones en or, de la marque Iphone, à ses coéquipiers en sélection argentine. Et ce, en guise de récompense après avoir remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais le clan de la légende argentine a démenti.

Le 18 décembre dernier, l’équipe d’Argentine a remporté la Coupe du Monde après 36 ans de disette, en battant la France en finale. Lionel Messi était l’homme le plus heureux sur la planète. Il a décroché le trophée le plus prestigieux qui manquait à son palmarès sportif déjà bien rempli.

Et pour récompenser ses coéquipiers, « La Pulga » aurait choisi un cadeau un peu surprenant. En effet, il aurait commandé 35 smartphones en or, de la marque Iphone. Ces derniers, seraient tous personnalisés. Au dos, on y retrouverait la mention «World Cup Champions 2022» (Champion du monde 2022) avec le logo de la sélection argentine et ses trois étoiles, ainsi que le nom de famille et le numéro du joueur. D’après les informations de TNT Sports, la facture pour offrir ces cadeaux à ses coéquipiers s’élèverait alors à près de 210 000 euros.

Une belle récompense de Messi à ses coéquipiers ou coup de pub ?

Les photos des smartphones en or de la marque Iphone qui circulent sur les réseaux ont été confectionnés par « Indesignegold ». «Ce fut un honneur de livrer 35 iPhone 14 en or à Lionel Messi pour ses coéquipiers et son staff en cadeau pour avoir remporté la finale de la coupe du monde». A-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Mais selon « RMC Sport », l’entourage de Lionel Messi a démenti l’information. En effet, le septuple Ballon d’Or n’a jamais commandé ces téléphones. Bien au contraire, le clan Messi dénonce de fausses informations. Et, apparemment, celui qui a fait fuiter cette nouvelle voulait se rendre célèbre, lui et son entreprise. De ce côté-là, c’est réussi. Autrement dit, l’entourage de la légende argentine évoque un « coup de pub désiré par l’entreprise en question.