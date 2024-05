IOOC Istanbul 2024 : l’huile d’olive algérienne primée en Turquie

Une nouvelle édition du concours international de qualité d’huile d’olive a été organisée, pour la première fois, à Istanbul en Turquie. Pour mettre en lumière les meilleures huiles d’olive du monde entier, une cérémonie de remise des prix sera organisée le 16 mai 2024.

À l’issue de ce concours, organisé par l’Académie de l’huile d’olive, 167 produits ont été primés et 179 récompenses ont été attribuées.

L’huile d’olive algérienne décroche 11 médailles en Turquie

L’Académie de l’huile d’olive a annoncé que la Tunisie a remporté le prix “Best Of Olive Istanbul Award”. L’Algérie a pris part de ce concours, avec la participation de plusieurs oléiculteurs et marques d’huile d’olive. Dont ce sillage, OLEAL a été élue, par les organisateurs de ce concours, comme la meilleure en Algérie.

Par ailleurs, l’huile d’olive algérienne OLEAL ( dans la catégorie Blend) et les marques LARBAA OLIVE, Thaza et Numidia dans la catégorie monovariété, ont remporté quatre médailles d’or lors de cette compétition internationale organisée en Turquie.

De plus, l’Académie de l’huile d’olive a attribué les médailles d’argent aux marques de l’huile d’olive algérienne Nawa et Dahbia. D’autres marques algériennes comme Ithri Olive, Tirana, AD Sava, RIACHOLIVE et Eldjurdjura ont été récompensées par des médailles de bronze.

Rappelons, ce concours vise à évaluer la qualité de l’huile d’olive, mais aussi son processus de réalisation. Et ce, à commencer par la récolte des olives, leur transformation jusqu’à son stockage et son transport. L’huile d’olive algérienne fait partie de l’une des meilleures au monde et a été primée à de nombreuses reprises dans des concours internationaux.

