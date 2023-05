Invitée par mail au festival Imadghassen, Amel Bouchoucha affirme n’avoir rien reçu

Amel Bouchoucha, l’actrice algérienne très populaire et appréciée par son public, a récemment indiqué sur son compte Twitter officiel qu’elle n’a pas été invitée au festival Imedghassen. En effet, cette déclaration a suscité l’étonnement et la déception de nombreux fans de l’actrice.

Dans son tweet, Amel Bouchoucha a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune invitation de la part des organisateurs du festival Imedghassen pour y assister. Elle a également précisé qu’aucune invitation n’a été envoyée à sa boîte e-mail et que personne n’a contacté son manager pour l’inviter au festival. Cette absence d’invitation a surpris et déçu les fans de l’actrice qui espéraient la voir participer à cet événement.

Cependant, Amel Bouchoucha a également tenu à souligner qu’elle était toujours fière que son pays organise de tels événements, peu importe sa présence. Il est à noter que le festival Imedghassen est un événement culturel qui se déroule en Algérie, plus précisément à Batna. Il réunit des artistes, des musiciens et des cinéastes de tout le pays et d’autres régions du monde. Effectivement, le festival est une occasion pour les artistes algériens de montrer leur travail et de promouvoir leur culture.

Le commissaire du festival prend la parole

Sans trop tarder, le commissaire du festival s’est exprimé à ce sujet. Dans le détail, le principal concerné a dévoilé l’email qu’il a envoyé à Amel Bouchoucha le 2 avril 2023. De ce fait, Amel a affirmé qu’elle n’avait rien reçu et cela serait à cause d’un problème technique. Elle a affirmé également qu’elle n’avait aucun doute par rapport à la crédibilité et la sincérité des organisateurs de l’événement.

Il convient de noter que Amel Bouchoucha est une actrice et chanteuse algérienne qui s’est fait connaitre en participant au télé-crochet musical Star Academy. Elle a un album à son actif et plusieurs séries. Notamment, Al Ikhwa, Dakirat Al Jassad et récemment Douar Chemali.